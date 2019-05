Detenen a Figueres el clan familiar que va matar un home a Almeria

Els quatre membres del clan familiar detinguts ahir dijous per la Guàrdia Civil per la mort de Juan José C.F. a Gádor, a Almeria, van ser capturats a Figueres on van fugir després d'acabar amb la vida de l'home, segons sembla per picabaralles relacionades amb el tràfic de drogues.

Així ho ha explicat avui als mitjans de comunicació el comandant Manuel Ruiz, cap de la Policia Judicial i Informació de la Comandància d'Almeria, qui ha assenyalat que els arrestats són un matrimoni i els seus dos fills, identificats com A.F.R., de 52 anys, M.S.C., de 49; A.F.S., de 31, i R.F.S., de 28.

Ha precisat que el cinquè detingut, I.F.S., de 23 anys i que va ser capturat divendres passat, el dia que es va cometre el crim, es va lliurar ell mateix en dependències policials mentre la resta del clan escapava per refugiar-se entre familiars a Catalunya.

Les diligències instruïdes han estat remeses al Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria per homicidi dolós, tinença il·lícita d'armes i cultiu i elaboració de marihuana, si bé ha precisat que un jutjat de Figueras ja ha decretat l'ingrés a la presó de tots quatre.

Precisament, aquest jutjat d'Almeria ha estat el que ha decretat prèviament l'ingrés a la presó d'I.F.S. pels delictes d'homicidi, lesions, tinença il·lícita d'armes i contra la salut pública.

Ha relatat que els ara detinguts haurien disparat a Juan José C. F. a la barriada d'Ossetia del Nord de Gádor, divendres passat, així com un germà d'aquest que va intentar auxiliar-lo de manera immediata i un tercer germà de la víctima, que va acudir en vehicle a socórrer-lo, en el que ha qualificat d'un "fatídic incident".



Enfrontats per drogues

També ha subratllat el treball de la Policia Judicial per aclarir els fets que van portar a actuar a aquest clan familiar "enfrontat" amb la família de Juan José, i les "actives i intenses gestions" desenvolupades per localitzar-los a Figueres, on a més han estat intervingudes dues armes curtes "municionades", 6 quilos de marihuana i 2.500 euros en efectiu.

El mateix divendres es van efectuar quatre escorcolls en habitatges dels arrestats, en les que van ser localitzades quatre plantacions de marihuana, armes modificades i una "quantitat ingent" de munició, cosa que fa pensar els investigadors que "existien picabaralles entre totes dues famílies, motivades pel tràfic de drogues".

En l'Operació Alania també hi han participat membres de la Unitat Central Operativa (UCO) i de la Unitat Especial d'Intervenció (UEI) de la Guàrdia Civil, recordant operacions prèvies del Grup d'Homicidis de la Comandància, com "Nemo' amb la captura de la presumpta assassina del nen Gabriel Cruz. EFE