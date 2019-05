Dinou projectes opten als Premis Emprenedors 2019

Pocs dies abans de conèixer els guanyadors de l'onzena edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà, els candidats ja es preparen per si els toca pujar a l'escenari per rebre un guardó. Aquests premis varen néixer fa onze anys per promoure la iniciativa emprenedora a la comarca, la difusió de la innovació i el reconeixement al valor afegit que aporten les persones que ho fan possible.

En total, aquest any s'han presentat dinou projectes, que han estat presentats en grup o individualment per una trentena de persones. Les quatre categories d'aquesta onzena edició són: Premi Emprenedor, Premi a la Millor Idea de Negoci, Premi a la Innovació i el Premi a la Innovació Turística.

Al Premi Emprenedor, que reconeix projectes que suposin la creació d'una nova empresa, s'hi han presentat deu projectes.

En la categoria de Millor Idea de Negoci, proposada per estudiants dels instituts de la comarca, s'hi han presentat cinc propostes.

Pel que fa a les propostes d'Innovació, s'ha rebut un projecte.

En Innovació Turística, una línia inaugurada enguany per distingir l'empresari capaç d'innovar en producte, servei o processos en el sector turisme, hi ha tres propostes.

Les persones premiades es reconeixeran en un acte públic que se celebrarà aquest divendres 17 de maig a partir de les dotze del migdia al castell de Sant Ferran de Figueres. En el mateix marc, el jurat integrat per les entitats organitzadores proposarà la candidatura al Premi Jove Empresari, que reconeix iniciatives promogudes per empordanesos menors de 42 anys.



Una amfitriona de luxe

La ponent convidada en aquesta edició és la figuerenca Mariona Serra, la cofundadora i CEO de GoodGut. L'empresa va llençar al mercat un kit mèdic que va rebre el premi FIDEM 2018 en la categoria d'innovació. Batejat amb el nom de RAID-CRC, aquest senzill test detecta a la femta una signatura bacteriana que és específica del càncer colorectal. GoodGut és una empresa biotecnològica que es dedica a la recerca i el desenvolupament de sistemes no invasius per al diagnòstic i tractament de malalties digestives basats en la microbiota intestinal com a factor determinant.

Les candidatures al Premi Emprenedor i Línies Innovadores varen participar en una jornada preparatòria per millorar la presentació en públic dels seus projectes, dijous passat al Centre de Formació Integral Ferran Sunyer. Després de la formació, els candidats van defensar el seu projecte a l'Escola d'Hostaleria de Figueres, divendres. La presentació, que es feia davant d'un jurat, tenia una durada de cinc minuts i podia anar acompanyada d'un suport informàtic.

Els Premis Emprenedors Alt Empordà estan organitzats pels ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), el Fòrum Imagina i el Setmanari de l'Alt Empordà. També tenen el suport de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Catalunya Emprèn, la UE Fons Social Europeu i el Servei Educatiu de l'Alt Empordà.