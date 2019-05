Els Mossos detenen un camell a Figueres

Els Mossos d'Esquadra van interceptar un vehicle i van detenir un camell aquest dimarts a Figueres. Portava marihuana en una bossa i tota preparada per vendre. Es tracta d'un un home de 50 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Castelló d'Empúries, que va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

La tarda del 14 de maig, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana d'aquesta comissaria estaven efectuant patrullatge preventiu en servei de paisà per la plaça Jaume Maurici quan van observar un cotxe que sortia d'un carreró. Els agents van veure com els seus dos ocupants tenien una actitud vigilant i van decidir seguir el vehicle i aturar-lo al carrer Borrassà. Mentre els mossos identificaven el conductor i el seu acompanyant van sentir com de dins del vehicle es desprenia una forta olor a marihuana. En el seu escorcoll els agents van localitzar, en un dels seients, una bossa de plàstic plena de marihuana i van detenir-ne el propietari.

La droga, amb un pes de 175 grams està valorada, segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, en 880 euros. El detingut, amb antecedents, va passar el dia 15 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.