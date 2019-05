Dos menors i un adult, en estat greu en xocar amb el cotxe contra un arbre d'una plaça de Figueres

Dos menors i un adult han quedat ferits de gravetat després que el cotxe on circulaven s'encastés contra un arbre de la Plaça Via Augusta de Figueres. Tot plegat va passar aquest divendres pels volts d'un quart de deu del vespre. La policia investiga les causes, però tot apunta que el conductor s'hauria marejat i va sortir de la via per anar a picar contra un arbre que hi ha en una plaça que sol estar molt concorreguda.

L'home i els dos menors d'edat van quedar en estat greu i se'ls va traslladar a l'Hospital de Figueres on van quedar ingressats. De seguida es van activar diverses dotacions dels equips d'Emergència per poder socórrer els tres afectats. A dins el vehicle hi viatjaven dos menors més que també es van traslladar a l'hospital per precaució. Es dona el cas que la Plaça Via Augusta es troba a pocs metres del Parc de Bombers de Figueres.