Els treballadors del Consell Comarcal denuncien incompliments laborals

Els treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà denuncien l'incompliment dels acords laborals assolits a la mesa de negociació. La plantilla preveu una sèrie de mobilitzacions per demanar el compliment d'aquests acords, després de tres anys de negociació. La primera acció serà aquest dimarts 21 de maig, quan preveuen assistir al Ple del Consell per expressar el malestar dels treballadors i la «deixadesa» amb la qual asseguren que es tracten les qüestions laborals al Consell Comarcal.

Segons la Junta de Personal, el febrer del 2018 es va signar en mesa de negociació un acord que preveia la realització d'una relació de llocs de treball i, posteriorment, conclòs aquest procés, una valoració de llocs de treball. La plantilla, però, denuncia que tant la direcció política –integrada per PDeCAT i PSC– com la gerència del Consell, ho han incomplert.

Així, reclamen que s'aprovi la relació de llocs de treball i que es posi en marxa una valoració de llocs de feina per «equiparar» les condicions laborals i salarials amb els de les altres administracions locals. Segons la Junta de Personal, un total de 91 treballadors van signar un manifest en què es recollia la reivindicació, que els representants sindicals han estat negociant des del desembre del 2016, tal com recorden. També denuncien l'incompliment de l'acord de compensació als treballadors que utilitzen el seu vehicle particular per prestar serveis comarcals als diferents municpis.