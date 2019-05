La botiga Bonet de Figueres celebra els 70 anys dedicats a la moda íntima

La botiga Bonet de Figueres ha sigut testimoni de l'evolució de la moda íntima de les últimes set dècades. El popular establiment celebra setanta anys des que el matrimoni format per Francesc Bonet i Josefina Puigvert va obrir-lo el 1949, i des d'aleshores ja hi han passat tres generacions de la família. L'establiment va celebrar ahir l'efemèride amb una desfilada de models de bany, música en viu i una exposició de fotografies sobre l'evolució de la botiga.

«L'avi Bonet feia de viatjant i la seva dona era mestra, però la destinaven a Puigcerdà. Va ser aleshores quan van decidir provar sort obrint una petita llenceria», explica Maria Soler, esposa de Josep Maria Bonet, fill petit del matrimoni i que actualment regenta el local a Figueres, juntament amb la seva filla, Núria Bonet.

El negoci ha evolucionat dràsticament i ha canviat els productes bàsics per l'especialització en talles, nous teixits, qualitat i disseny, convertint-se així en un referent a la comarca.

La botiga va obrir al número 22 del carrer Peralada en un espai molt reduït. «Hi vivien, menjaven i encara hi tenien un piano», recorda Maria Soler. El negoci, que venia productes de «necessitat i econòmics», va començar a créixer impulsat per les ofertes en la venda de mitges, que incloïen una reparació gratuïta. «Gràcies a això van anar creixent i es va fer popular», explica.

Vint anys després de l'obertura del local, van obrir una segona botiga a Girona. Era el 1969 i d'ella se'n va encarregar la Josefina Puigvert i el primogènit del matrimoni, Francesc Bonet, que actualment encara segueix al capdavant de la botiga al carrer Santa Clara.



Un segon local

La llenceria Bonet no ha parat de créixer, i el 1993 van adquirir un segon local al carrer Germanes Massanet, a escassos metres de la primera botiga. Ambdues es van mantenir obertes fins al 2001, quan es va tancar el local obert el 1949. La decisió es va prendre per l'adquisició d'un baix adjacent al número 18 del carrer Peralada i que permetia l'ampliació de l'espai per convertir-lo en la botiga actual.

Amb un client majoritàriament de segona residència, tant francès com barceloní, el negoci va fer un gir amb l'entrada de Maria Soler. Va ser aleshores quan van canviar els productes bàsics per uns de més especialitzats, tant en qualitat, disseny i talles, i ofereixen nous teixits ecològics, de material reciclat i també 100% natural.

A més, després de 70 anys d'història, la botiga Bonet s'ha obert a tots els públics i fins a quatre generacions de dones d'una mateixa família en poden sortir vestides.

Amb l'entrada de Núria Bonet al negoci familiar ara fa deu anys van incorporar la venda en línia i les xarxes socials. «Hi ha un gran canvi en els hàbits de consum i, malgrat que les botigues físiques no desapareixeran, aquestes hauran d'aportar un valor afegit, explica.

L'establiment, per celebrar els setanta anys, està realitzant diverses activitats: algunes més tradicionals, com una desfilada, però també un concurs a Instagram. Per a l'ocasió ahir es va instal·lar fins i tot un photocall.