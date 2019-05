L'Escala protegeix les dunes i refarà danys al passeig d'Empúries

L'Ajuntament de l'Escala assumirà millores a la zona de les platges d'Empúries. Ja s'ha renovat part de la delimitació de les dunes per evitar l'accés i la seva degradació i s'han col·locat tanques noves a la platja del Rec del Molí però alguns banyistes continuen saltant-se la restricció. D'altra banda, està previst en els propers mesos renovar tots els elements deteriorats al passeig d'Empúries. El pressupost té una partida de 300.000 euros però no hi haurà temps de portar-ho a terme abans de l'estiu.

Les dunes de pinedes de pi pinyer o de pinastre són un hàbitat d'interès comunitari prioritari. Voregen el litoral d'Empúries des de la primera platja fins a Sant Pere Pescador.

Però la presència d'uns dos milions de persones cada any, segons els càlculs de Medi Natural, la converteixen en un espai amb una forta pressió.

L'administració responsable ha portat a terme al llarg dels anys diferents actuacions per evitar que s'erosionin i per retirar-ne flora invasora. La darrera actuació la va portar a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat en un projecte amb fons europeus que ha actuat a l'Alt i el Baix Empordà.

A l'Escala el pas del temps i de les persones va danyant les tanques i, davant la passivitat o lentitud de les administracions superiors, és l'Ajuntament en moltes ocasions qui les va reposant.

Recentment s'ha refet tota la tanca de la platja del Rec del Molí i, segons les fonts municipals, és probable que també es faci en alguna platja més.

L'estiu passat també es va haver de senyalitzar de nou el moll Grec, tal com va publicar Diari de Girona, perquè els banyistes s'enfilen a la part superior i la Generalitat va renovar tanques d'altres punts.

D'altra banda, el passeig que voreja les platges construït el 1992 també haurà de ser sotmès a millores pels danys a les passeres de fusta, tanques i altres elements.

Hi ha una partida prevista per a aquest any que probablement haurà d'executar passat l'estiu el proper govern. Des que es va construir s'ha hagut d'anar renovant periòdicament.