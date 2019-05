Un creuer de luxe obre la temporada a Roses

El port de Roses ha obert la temporada de creuers amb l'arribada de la companyia de luxe Crystal Esprit amb 49 passatgers. Mitja dotzena de passatgers s'han embarcat de bon matí per fer l'activitat de pesca-turisme. A més, una trentena de turistes més s'ha decantat per fer un tour amb bicis elèctriques fins a una bodega de la zona per fer un tast de vins.

Ports de la Generalitat anuncia que es preveu la millor temporada arribant als 6.000 passatgers, un 15% més que l'any passat però amb les mateixes escales, vuit en total.

El 63% de les companyies que hi atracaran seran de luxe i la afluència més gran serà durant els mesos de juny, setembre i octubre.

El Crystal Esprit visita per primera vegada Roses.

El vaixell, per les dimensions, és dels pocs que poden amarrar al port quan l'habitual és que fondegin a la badia.

Ha arribat a les vuit del matí des de Barcelona i salparà a les set de la tarda cap al port francès de Marsella. Entre les prestacions que ofereix, hi ha un petit submarí per observar el fons marí de les zones més exòtiques del món.

L'activitat de creuers a l'Alt Empordà es continua posicionant en el mercat creuerístic, on el port de Roses i la seva destinació turística ja formen part de les rutes de les principals companyies.

Segons les previsions de ports, la temporada 2019 serà la millor del port per la quantitat de passatgers que s'esperen.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses, Fèlix Llorens, el responsable territorial de la Zona Portuària Nord de Ports de la Generalitat, Joan Pere Darbra, i la tècnica de creuers del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Anna Barceló, han donat aquest dilluns el tret de sortida a la temporada de creuer.



Crystal Esprit

Aquest vaixell porta a bord 49 passatgers i 89 tripulants, amb una ràtio d'1,8 tripulants per passatger, un indicatiu d'un creuer de gamma alta.

Aquest creuer fa un itinerari de set dies per la Mediterrània occidental. Va salpar el 19 de maig del port de Barcelona, avui ha fet escala a Roses i el 25 de maig preveu finalitzar la ruta al port francès de Niça, passant pels ports de la Costa Blava francesa següents: Cavalaira de Mar, Sant Tropetz, Canes i Antíbol.

El Crystal Esprit, amb bandera de Bahames, pertany a la companyia nord-americana Crystal Cruises. Aquest és un iot-boutique que ofereix als turistes de creuer servei 24 hores al dia.

Disposa d'una zona exterior amb: piscina, sunset bar, grill, gimnàs i sauna; un restaurant Yacht Club, un pati-cafè i un spa, entre d'altres. També té una plataforma per fer esports aquàtics com ara, esquí aquàtic, caiacs i llanxes pneumàtiques. Com a curiositat incorpora un petit submarí per observar el fons marí a les zones més exòtiques del món. Pel que fa a les característiques tècniques, el Crystal Esprit té una eslora de 86 metres, una mànega de 14 metres i un calat de 3,8 metres de profunditat.

Les navilieres de luxe que visitaran Roses sumen un 63%, un percentatge que referma l'arribada de turistes d'alt poder adquisitiu a la Costa Brava.

Roses rebrà per primer cop dues companyies nord-americanes, Crystal Cruises i Windstar Cruises. També destaca la continuïtat de la companyia Seadream Yacht Club que farà dues escales amb el Seadream I. Així mateix, en categoria estàndard, destaca la companyia britànica Marella Cruises que farà tres escales amb el creuer Marella Discovery 2, que portarà una mitjana de 1.800 passatgers per vaixell.