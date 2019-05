El port de Roses preveu la millor temporada de creuers arribant als 6.000 passatgers

El port de Roses ha obert aquest dilluns la temporada de creuers amb l'arribada de la companyia de luxe Crystal Esprit. Les instal·lacions preveuen la millor temporada arribant als 6.000 passatgers, un 15% més que l'any passat però amb les mateixes escales, vuit en total. El 63% de les companyies que hi atracaran seran de luxe i la afluència més gran serà durant els mesos de juny, setembre i octubre.

El Crystal Esprit visita per primera vegada Roses amb 49 passatgers i 89 tripulants a bord. El vaixell ha arribat al port rosinc a les vuit del matí des de Barcelona i salparà a les set de la tarda cap al port francès de Marsella. Entre les prestacions que ofereix, hi ha un petit submarí per observar el fons marí de les zones més exòtiques del món.