El personal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà anuncia protestes per la situació laboral

UGT ha anunciat que la plantilla del Consell Comarcal de l'Alt Empordà emprendrà una sèrie de mobilitzacions en els propers dies per demanar que es compleixin els acords presos en els espais de negociació col·lectiva i per la deixadesa amb què es tractat les qüestions laborals. Asseguren que des de fa tres anys s'incompleixen els acords. A més, el personal que utilitza el seu vehicle per prestar serveis a la comarca no ha cobrat la compensació pactada des del 2017.

Demà està previst que assisteixin al ple a les cinc de la tarda per mostrar el seu malestar.

Segons el sindicat, més del 90% de la plantilla del Consell Comarcal reclama que s'aprovi la Relació de Llocs de Treball i que es posi en marxa una Valoració de Llocs de Treball per equipar les condicions laborals i salarials amb les altres administracions locals de la comarca.

Un total de 91 treballadors i treballadores van signar un manifest presentat a la presidenta de la Institució el 12 de març passat, que recollia una reivindicació que els representants sindicals estan negociant des del desembre del 2016.

Es queixen que la direcció política -integrada per PDeCAT i PSC- i la gerència del Consell Comarcal "no han complert l'acord signat en la Mesa de Negociació de 13 de febrer de 2018". Aquest acord preveia "la realització d'una Relació de llocs de treball i posteriorment, conclòs aquest procés, la realització d'una Valoració de llocs de treball". Ambdós processos s'havien d'haver acabat abans de final de legislatura.

Posen de manifest que a nivell judíric "sobre l'obligatorietat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de disposar d'una Valoració de llocs de treball" com tenen altres administracions.

La persona, a més, denuncia que també s'incompleix l'acord de compensació als treballadors que fan ús diari del seu vehicle particular per prestar serveis comarcals als diferents municipis de la comarca.

Aquest acord, que estableix una compensació extraordinària per als treballadors que realitzen més de 4.000 km anuals, es va fer efectiu l'any 2016 però no s'ha pagat per als anys 2017 i 2018.

El 30% de la plantilla comarcal posa a disposició de l'empresa el seu vehicle diàriament i encara no ha rebut cap explicació de la Institució en relació a aquest incompliment.

Pels treballadors, la situació posa de manifest una manca d'interès i compromís dels responsables polítics i la gerència amb la institució i els treballadors.

Davant la situació de bloqueig en la qual es troba el procés, l'assemblea de treballadors que es va celebrar el 16 de maig ha acordat emprendre accions per donar a conèixer a la ciutadania la situació laboral i l'actitud dels dirigents polítics.