Cau una banda internacional de proxenetes i alliberen 13 dones a qui obligaven a prostituir-se a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha desmantellat una banda de proxenetes d'abast internacional i ha alliberat 13 dones a qui obligaven a prostituir-se a la Jonquera.

La policia ha desarticulat l'organització criminal a la província de Girona i València i ha arrestat 20 ciutadans romanesos. Bona part dels detinguts es van fer el mes de novembre a la Jonquera, on hi va haver un gran desplegament sobre el terreny.

El cap de la banda es va entregar la setmana passada al jutjat de Figueres i tenia vigent una ordre de detenció.

Les dones eren obligades a prostituir-se a peu de via pública i amb horaris maratonians, de 14 hores i sota males condicions. Les víctimes també són de nacionalitat romanesa i estaven essent explotades en condicions de molt deplorables.

L'organització desarticulada hauria captat i explotat a més de 40 dones d'origen romanès en països com Portugal, Alemanya, França, Romania, Itàlia i Espanya.

Un agent mostrant armes intervingudes durant l'operació - Guàrdia Civil

En total a Espanya s'han arrestat 20 persones integrants de l'organització i que tenien diversos graus en aquest grup criminal. Aquí hi entren per exemple els captadors, transportistes, explotadors i blanquejadors dels diners que s'obtenien a través de l'activitat criminal.

L'anomenada operació Lora ha permès alliberar 13 víctimes i detenir 20 persones, d'aquestes 18 a Espanya, una a Romania i una a Portugal. A més, s'han realitzat vuit entrades i escorcolls en domicilis.



Captada pel nucli familiar

La investigació va començar al febrer de l'any 2018, després de la denúncia d'una víctima que va informar la Guàrdia Civil de la situació d'esclavitud que estava vivint en exercir la prostitució de manera forçada. La dona era explotada i controlada per diferents integrants de l'organització.

Aquesta víctima va ser captada en una situació d'extrema vulnerabilitat i segons va dir a la policia, va veure's obligada a prostituir-se a diferents països europeus com França, Liechtenstein, Regne Unit, Alemanya, Portugal i Espanya. A la captació de la víctima, a més hi haurien participat integrants del seu propi nucli familiar.



El Loverboy

Segons avançava la investigació, la policia va poder comprovar com els diferents integrants de l'organigrama delictiu haurien utilitzat l'anomenat mètode del Loverboy, consistent en l'enamorament i promesa d'una vida millor a Espanya. Per tant, a la dona se li amagava el veritable motiu de la captació, que no era altre que l'explotació sexual lluny de la seva llar, en diferents països europeus.

De la mateixa manera, la policia va poder comprovar a través de l'activitat operativa i la cooperació amb l'Eurojust, que el cas investigat no era aïllat i que existien nombroses víctimes captades per la mateixa organització. En tots els casos, s'utilitzava el mateix mètode del Loverboy.

Les dones explotades a Espanya eren forçades a exercir la prostitució en condicions molt precàries, amb jornades de més de 14 hores de treball, vestint únicament amb roba interior en ple hivern i suportant unes temperatures molt elevades durant l'estiu.

Una gran part dels controladors de les víctimes eren suposadament les seves parelles sentimentals, els quals no tenien cap inconvenient en què les seves parelles mantinguessin relacions amb altres homes.

Controlar el territori

En algun dels casos, els proxenetes arribaven a controlar fins a set dones, les quals eren obligades a exercir la prostitució en carrers controlats per la seva pròpia organització.

En el transcurs de la investigació, van ser diversos els casos en què els policies van comprovar que es produïen disputes amb altres grups que operaven a la zona pel control del territori i dels carrers on les víctimes eren obligades a prostituir-se. La majoria de vegades, qui aconseguia el territorii era aquesta organització criminal desarticulada ja que ho feia amb més agressivitat i ús de la violència.

El benefici obtingut pels serveis sexuals que realitzaven les víctimes, era enviat a Romania, on els explotadors l'invertien en propietats immobiliàries principalment.



Cooperació internacional

Atès el caràcter itinerant de diversos dels integrants de l'organització investigada, la cooperació internacional ha estat imprescindible per a la total desarticulació de l'organització, ja que es van emetre diferents Ordres Europees de Detenció i Lliurament que han donat com a resultat la

detenció de dos dels principals membres, a Romania i Portugal.



S'entrega el cap a Figueres

El considerat com a líder de l'Organització Investigada, que havia efectuat una fugida cap a diferents països d'Europa, i sobre el qual pesava una ordre europea de detenció i entrega, fruit de l'important pressió policial que s'anava exercint a Espanya i diversos països europeus, va decidir lliurar la passada setmana en un jutjat de Figueres. L'home va entrar immediatament a presó provisional pels fets investigats.

La Guàrdia Civil també va comptar amb la col·laboració d'EUROPOL, que durant el transcurs de la investigació va donar suport a l'equip investigador i va aportar intel·ligència policial. Durant tota la investigació, va haver-hi intercanvis de forces policials entre diversos països per a prestar assessorament mutu en el delicat tracte amb les víctimes.

En la fase d'explotació, realitzada simultàniament a Romania, Portugal i Espanya, van ser detinguts integrants de tots els graons partícips en la el tràfic i explotació de les dones, com són l'esglaó de captació o reclutament, de la cèl·lula encarregada del transport i dels responsables de l'explotació de les dones i del blanqueig dels beneficis obtinguts per aquesta explotació sexual.

En l'operació, que no es dóna per finalitzada, s'ha intervingut nombrosa documentació i anotacions relacionades amb l'explotació sexual de l'organització tenia en el seu poder.

L'operació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 4 de València, ha estat duta a terme per la Secció de Tràfic d'Éssers Humans de la Unitat Central Operativa (UCO) i les comandàncies de la Guàrdia Civil de Burgos, Girona i València, comptant amb la col·laboració del Servei Aeri, GRS, UTPJ, EUROPOL, Ambaixada d'Espanya a Romania i l'ONG APIP ACAM. Així mateix, ha estat fonamental el treball conjunt que s'ha realitzat i es segueix realitzant amb els cossos policials de Portugal, Romania, Alemanya i França.