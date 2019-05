Roses obre la temporada de creuers amb un vaixell de luxe que arriba per primer cop

El port de Roses va obrir ahir la la temporada de creuers amb l'arribada de la companyia de luxe Crystal Esprit, amb 49 passatgers. Mitja dotzena de persones van embarcar de bon matí per fer l'activitat de pesca-turisme i una trentena es va dectanar per fer un tour amb bicis elèctriques fins a una bodega de la zona per fer un tast de vins. S'esperen vuit escales i sis mil passatgers.

El 63% de les companyies que hi atracaran seran de luxe i la afluència més gran serà durant els mesos de juny, setembre i octubre.

El Crystal Esprit visita per primera vegada Roses. El vaixell, per les dimensions, és dels pocs que poden amarrar al port, ja que l'habitual és que fondegin a la badia. Va arribar ahir a les vuit del matí des de Barcelona i salparà a les set de la tarda cap al port francès de Marsella.

Entre les prestacions que ofereix, hi ha un petit submarí per observar el fons marí de les zones més exòtiques del món.

Segons les previsions de Ports de la Generalitat, la temporada 2019 serà la millor del port per la quantitat de passatgers que s'espera. Aquest vaixell porta a bord 49 passatgers i 89 tripulants, amb una ràtio d'1,8 tripulants per passatger, un indicatiu d'un creuer de gamma alta. Fa un itinerari de set dies per la Mediterrània occidental.