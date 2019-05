Simulacre d'un incendi en una embarcació a Llançà

Ports i Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat un exercici d'incendi d'un vaixell esportiu amb vessament de carburant a l'aigua.

El simulacre ha servit per posar a prova el Pla d'autoprotecció del port de Llançà que s'actualitzarà properament. També ha servit per comprovar la coordinació entre els diversos mitjans actuants.

Un transeünt ha detectat l'incendi en una embarcació i ha alertat al telèfon d'emergències 112 de Catalunya. Un cop confirmada l'emergència, des del port s'han realitzat la resta d'avisos al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya CECAT de Protecció Civil de la Generalitat i a la Guàrdia Civil.

Un cop rebut l'avís de l'emergència, el guarda molls ha procedit a tancar les barreres d'accés a la dàrsena pesquera i ha esperat l'arribada dels mitjans externs d'emergència per indicar-los el punt exacte on s'ha produït l'incendi. Mentrestant, el Club Nàutic Llançà ha obert els accessos d'entrada a les seves instal·lacions.

La marineria del Club Nàutic s'ha constituït com a equip d'intervenció i ha procedit a desallotjar el pantalà afectat per l'incendi i aïllar l'embarcació incendiada. El guarda molls ha facilitat les barreres anticontaminació per confinar el vessament del carburant.

Els Bombers han activat tres vehicles. Els Mossos d'Esquadra i una unitat de la Policia Local han desenvolupat les funcions del grup d'ordre i s'han ocupat del control d'accessos i d'establir els perímetres de seguretat necessaris.

El servei marítim provincial de la Guàrdia Civil s'ha encarregat del control d'accessos a la bocana del port de Llançà, i Salvament Marítim ha col·laborat amb una embarcació en l'extinció de l'incendi i el confinament del vessament.

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC), a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, ha fet seguiment del simulacre i un tècnic de Protecció Civil de la Generalitat a Girona ha estat present com a observador.