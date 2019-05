Per a Xavier Sanllehí

Aquestes quatre ratlles son d'agraïment a tu, Xavier Sanllehí, aquell alcalde novell que va conèixer un cap de Serveis també novell i que des de 1995 hem estat treballant, negociant i a vegades enfadant-nos.

Bons i mals moments, però sempre en contacte. I sobretot últimament en els nostres sopars a Empuriabrava, on parlàvem de les nostres anècdotes.

Amb dues notes que et passaven ens donaves una classe magistral. I quan sabies d'un problema familiar de qualsevol veí et preocupaves a buscar-li feina. Jo et comentava que havia tingut la sort de treballar amb molts alcaldes però tu eres el més VALENT: desmuntar el problemàtic mercat ambulant de les Puces a Castelló Nou, les obres del clavegueram, vas triar la zona blava o apujar l'IBI que afectava a tots els veïns.

Tot el que va fer Xavier Sanllehí: Centre Cívic, Centre de Serveis, pont de vianants Mas Nou, promoció Call Jueu de la Sinagoga de Castelló, investigar l'obra de Fages de Climent, assolir l'inici de la restauració de la basílica amb les obres de consolidació del campanar.

«Un líder molt castelloní»

També l'arranjament dels carrers del centre històric, l'Institut de Castelló, Juana d'Empúries, CAP, Policia Empuriabrava, l'Omac –la finestra única per atendre els ciutadans–, la recollida selectiva, l'interès públic en la gestió dels canals, la gasificació del municipi o el clavegueram a Empuriabrava.

Un líder que sabia motivar, il·lusionar, molt castelloní, una gran persona i molt bon alcalde.

Prepara'm lloc a la teva llista allà dalt per darrere d'Antònia Carbonell i Joan Serra.

Ho passarem bé. (Passades les eleccions t'explicaré això del teu homenatge i no te'l creuràs).