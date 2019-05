El personal del Consell Comarcal protesta al ple pel «malestar laboral»

Una cinquantena de treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va protestar ahir durant el ple per reclamar millores laborals. Els concentrats van irrompre silenciosament a la sala de plens amb cartells i pancartes que demostraven el «malestar» per l'incompliment dels acords en mesa de negociació fa tres anys, que inclou la relació i valoració de llocs de treball, així com el pagament d'un complement per a la utilització del vehicle privat si fan més de quatre mil quilòmetres l'any.

L'ens va aprovar ahir mateix en junta de govern l'organitgrama, el document d'anàlisi i va retre compte de les fitxes de llocs de treball. «Consideren que amb això ja compten amb el vistiplau dels treballadors i no es plantegen votar-ho en cap moment», explicava el delegat sindical d'UGT del Consell Comarcal, Roger López.

En el decret també s'hi va fer constar l'inici dels tràmits per l'expedient de contractació de la valoració de llocs de treball. Malgrat la maniobra, els treballadors van mantenir la prostesta anunciada des de la setmana passada, per tal de mostrar el «malestar i rebuig per l'incompliment dels acords arribats en mesa de negociació col·lectiva».

Els representants sindicals estan negociant la reivindicació des del desembre del 2016 i al febrer del 2018 es va arribar a un acord en mesa de negociació, pel qual es preveia «la realització d'una relació de llocs de treball i, conclòs aquest procés, la realització d'una valoració de llocs de treball». Els terminis no s'han complert, ja que ambdós processos s'havien d'haver acabat abans de final de mandat. Denuncien «manca d'interès i compromís» dels responsables politics.

També denuncien que el 2017 i el 2018 no han cobrat la compensació extraordinària per aquells treballadors que utilitzen el vehicle privat i que superen els 4.000 quilòmetres. Només ho van percebre el 2016 perquè, segons va explicar la presidenta de l'ens, Montse Mindan, hi ha un informe negatiu d'intervenció que s'hi oposa.



Protesta «silenciosa»

Així, la cinquantena de treballadors, després de la protesta sorollosa amb pancartes i xiulets davant la seu del Consell Comarcal, van traslladar les reivindicacions, de manera silenciosa, a la sala de plens. «El Consell Comarcal no dignifica la funció pública, no estima la comarca», es podia llegir als cartells dels treballadors, en què també reclamaven «una funció pública digna».