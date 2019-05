La confraria del Port de la Selva estudia tancar la subhasta per falta de barques

La confraria de pescadors del Port de la Selva s'ha quedat, després de l'accident en el qual es va cremar i enfonsar una barca, amb tres embarcacions d'arrossegament. D'aquestes, només dues estan operatives perquè la tercera està avariada. El patró major, Manu Perelló, alerta que la situació de la confraria és crítica i que passat l'estiu es podrien veure obligats a tancar la subhasta.

«La confraria es troba en una situació de fallida total». Així de contundent s'ha mostrat Perelló, qui assegura que a hores d'ara només tenen tres barques d'arrossegament i que una d'aquestes està avariada.

La quarta que tenien es va cremar i enfonsar el passat mes de maig, en un accident en què va morir un pescador. Amb aquest panorama, Perelló alerta que, si no es resol la situació, passat l'estiu segurament hauran de tancar la subhasta de peix i «replantejar-se l'organigrama» de personal.



Unir-se amb Llançà

Per resoldre aquesta situació, proposen unificar la subhasta amb Llançà a través d'una pantalla única, però això suposaria una inversió d'uns 100.000 euros, que ara mateix cap de les dues confraries poden assumir. «Llançà també ha perdut tres barques l'últim any», recorda Perelló.

«Hem demanat ajut a la Generalitat i ens diuen que ens hem d'esperar a la propera convocatòria de subvencions, però el temps va molt ràpid i la situació és cada vegada més difícil per a nosaltres», afegeix.

Des de la confraria recorden que fa un any tenien cinc embarcacions d'arrossegament. Una va marxar però en va arribar una altra procedent de Vilanova i la Geltrú. Perelló denuncia que la pressió exercida pel lobby de la confraria de Roses va propiciar que la Generalitat l'obligués a marxar al·legant «sobreesforç pesquer».

Els pescadors de la confraria, però, no comparteixen aquesta idea i no entenen per què si ja tenien cinc barques no els van deixar substituir la que havien perdut com, diuen, s'ha fet ara en d'altres confraries.

El cas està als jutjats perquè tant la confraria com l'armador de la barca van impugnar la resolució que l'obligava a marxar, però el secretari de la confraria, Pere Sunyer, tem que el procés s'allargui i passi d'un tribunal a un altre.

Actualment, a banda de les tres embarcacions d'arrossegament, al Port de la Selva n'hi ha sis més d'arts menors. Fa deu anys, però, n'havien arribat a tenir vuit d'arrossegament, quinze de palangre i diverses d'encerclament que venien durant la temporada d'estiu.