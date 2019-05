Busquen una solució per una família amb un fill tetraplègic desnonada a l'Escala

Una família de l'Escala, una mare i dos fills, un d'ell tetraplègic, va ser desnonada ahir d'un habitatge de lloguer al número tres del carrer Figueres per l'acumulació de diversos impagaments. El d'ahir era el segon llançament programant, després que divendres passat activites de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) aconseguissin aturar el desnonament de la família.

La comitiva judicial, acompanyats de Mossos d'Esquadra i Policia Local, van procedir finalment al llançament dels veïns de l'Escala. Segons van explicar des de la PAH, dilluns es van reunir amb responsables de l'Ajuntament i Serveis Socials per trobar una solució habitacional abans del desnonament d'aquest dimecres.

Des de la plataforma es va proposar que l'Ajuntament assumís el pagament del lloguer, però la propietat demanava que també s'assumíssin els retards, una condició que l'Ajuntament no hauria acceptat.

Segons han explicat des de la PAH, l'Ajuntament els va manifestar que no disposaven de cap habitatge social, una afirmació que desmenteixen des de l'entitat.

Ahir van continuar les negociacions i la pressió al consistori per intentar trobar un habitatge per a la família, que té un fill amb tetraplegia a càrrec. Malgrat els intents d'aquest mitjà per contactar amb l'Ajuntament, no s'ha obtingut resposta.

Després d'hores protestant no es va aconseguir que se li facilités una vivenda social ni cap solució temporal per part de l'administració.