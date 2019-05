Simulacre d'incendi a l'Hospital de Figueres

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha dut a terme aquest matí un simulacre d'incendi en una habitació de la planta baixa de l'Hospital de Figueres i amb un ferit per inhalació, que també formava part de l'exercici segons ha explicat la Fundació. S'han evacuat una qurantena de treballadors. El simulacre ha comptat amb la col·laboració de Protecció Civil de la Generalitat.

L'exercici ha activat mitjans interns i externs, com són els cossos de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres.El simulacre ha permès posar en funcionament el protocol establert en el Pla d'Autoprotecció de la FSE, així com millorar la coordinació entre els diversos cossos actuants i els treballadors de l'Hospital de Figueres. Es realitza anualment i per primer cop en els darrers anys ha inclòs l'activació de mitjans externs.

Coincidint amb l'activitat, també s'ha ofert formació teòrica i pràctica a una seixantena de treballadors organitzats en dos torns, un de matí i un de tarda. Un dels aspectes que s'ha considerat més rellevant ha estat identificar una persona de referència de l'hospital per encarregar-se del traspàs d'informació a l'arribada dels Bombers: informació dels ferits, evacuacions realitzades o inici del lloc de l'incendi.



L'operatiu

En arribar al lloc, els Bombers de la Generalitat han assumit la coordinació de l'emergència amb el personal del centre i els altres cossos de seguretat desplaçats. Els Bombers hi han participat amb un vehicle d'aigua i han delimitat el perímetre de seguretat, han accedit al lloc de l'incendi i han procedit a l'extinció. Un cop resolta la incidència, s'ha confirmat la finalització de l'emergència a la resta d'operatius i personal de l'hospital.

Els Mossos d'Esquadra han coordinat el grup d'ordre i s'han encarregat, juntament amb la Guàrdia Urbana de Figueres, del control d'accessos a la zona. També han estat en contacte amb el cap de l'emergència (cap de Bombers) per establir el perímetre de seguretat. A l'exercici també hi ha participat el tècnic dels serveis territorials de Protecció Civil de la Generalitat a Girona com a observador.