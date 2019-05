Enxampat quan intentava robar un cotxe amb un programa informàtic

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un home a la Jonquera que estava utilitzant un programa informàtic per robar un cotxe. Els propietaris se'l van trobar a dins del vehicle i la Policia va descobrir que manipulava la central de comunicació i diagnosi del vehicle amb una tauleta electrònica.

L'arrestat és un jove de 28 anys i de nacionalitat francesa, el qual va acabar detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle. La investigació no es dona per tancada i els Mossos no descarten noves detencions relacionades amb el cas.

Els fets van succeir el passat 20 de maig quan un home va intentar sostreure un vehicle que estava estacionat a l'aparcament d'un centre comercial de la Jonquera.

Una parella va trobar-se un home a l'interior del seu vehicle, assegut al seient del conductor, que manipulava una tauleta electrònica amb un cablejat connectat als ports de la central de comunicació i diagnosi del turisme.

La parella va alertar els serveis d'emergència i amb l'ajuda dels vigilants del centre comercial van retenir el lladre. Els Mossos van comprovar que aquella persona havia fet servir un programa informàtic per obrir i manipular el vehicle a través dels ports de la centraleta electrònica i amb l'ajuda d'un descodificador informàtic.

Es dona el cas que la Gendarmeria també el va detenir el passat 2 d'abril per sostreure un vehicle a Figueres. En aquella ocasió, es va recuperar el vehicle sostret prop de Montpeller (França).