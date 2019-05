L'acusat de matar d'una ganivetada el company de pis a Roses, a judici

Un tribunal popular jutjarà, a partir d'avui, l'acusat de matar el company de pis d'una ganivetada al cor en un apartament de Roses la tarda del 18 de juliol del 2017. El fiscal demana 27 anys i mig de presó per assassinat, intent d'homicidi i lesions.

Segons el guió, al matí es fa la tria dels membres del jurat i a la tarda comença el judici amb les al·legacions prèvies. Està previst que l'acusat declari l'últim, el dimarts 28 de maig a la tarda, i que entreguin l'objecte del veredicte el dia 29. Aleshores, el jurat es retirarà a deliberar.

Tal com recull l'escrit d'acusació, la víctima estava fent la migdiada quan l'acusat va anar a la cuina del pis ocupat on vivien plegats, va agafar un ganivet de grans dimensions i li va clavar amb força al pit. El fiscal sosté que l'atac va ser «inesperat i per sorpresa» i que la víctima no es va poder defensar. No era el primer cop que l'acusat atacava un company de pis amb una arma blanca.



Problemes amb els companys

De fet, la Fiscalia exposa que va fer el mateix el dia abans però aquesta víctima va poder fugir. La defensa sosté que va patir un trastorn mental transitori i demana que li apliquin un eximent complet d'alteració psíquica.

No era el primer cop que l'acusat tenia problemes amb els companys de pis. Segons recull l'escrit del fiscal, va colpejar amb un pal de fusta i va intentar apunyalar un altre ocupant de l'apartament.