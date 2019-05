Una de les diferències entre les campanyes de les eleccions generals i autonòmiques i els comicis municipals, encara que no sabria dir si resulta adient o negatiu, és que en aquests darrers no ens veiem informats, marejats o inclús manipulats per la constant publicació de les enquestes sobre la intenció de vot i els conseqüents possibles resultats electorals. És per això que alguna gent, amb més o menys interès o per pur divertimento ens dediquem a preguntar per la seva previsió de resultats, de vegades als directament interessats, que solen contestar amb un optimisme desbordant, com quan els indis cridaven per donar-se ànims abans d'un atac, i de vegades a vells zorros de la vida municipal que ho fan amb bastanta més serenor; la qual cosa no necessàriament pot significar més encert, intentant copsar encara que només sigui un petit raig de llum enmig de les tenebres de la manca de dades, per oferir-lo. Fent aquesta pràctica de gos coniller m'he trobat amb l'optimista autoconvenciment d'un membre de la llista de l'actual equip de govern: «En traurem vuit o nou, José Luis, la gent al carrer ens fa mostra de la seva confiança», i en sentit contrari, un altre candidat d'una llista opositora m'assegura que a la variant actual de la històrica CiU, dels seus actuals cinc més dos membres, es quedarà amb només quatre regidors. «La gent al carrer ens mostra el seu rebuig a la gestió de govern dels darrers dotze anys i volen un canvi», em declaren. I què hi diu mentrestant un dels meus amics viejo zorro? Doncs que el PDeCAT s'haurà de conformar amb sis regidors; que ERC, PSC i Cs pujaran; que Canviem Figueres s'incorporarà al plenari municipal, i que la coalició abans cupera i el PP baixaran, i els d'Aixequem, els Veïns i els de VOX es quedarien sense representació. O sigui que l'experiència de la majoria vilatiana segueix pesant com una llosa a la ciutat i resulta que tothom s'apunta a la formació d'un govern de coalició que més tard es mostren incapaços de mantenir. I si els partits de centredreta ( Masquef, Amelló, Olmedo i Amiel, perquè Canviem representa una burgesia municipal desencantada) sumessin onze, possibilitat gens agosarada, seria possible una nova entesa, un nou tipus d'assaig polític? Perquè les fins ara de centreesquerra entre Vila, Marta Felip, Casellas, Elelman i Vergés per dues vegades han fracassat.