Roses acaba el nou edifici de la SUF, projectat fa una dècada

L'Ajuntament de Roses ha aconseguit finalitzar les obres de l'equipament cultural de la Societat Unió Fraternal (SUF) projectat fa una dècada i en obres des del 2015. Durant aquests anys ha patit nombrosos entrebancs que han allargat els terminis de finalització. L'obra no s'ha pogut inaugurar perquè s'ha acabat just abans de les eleccions municipals.

Situat a la riera Ginjolers, és un edifici emblemàtic que es va construir seguint el projecte guanyador d'un concurs d'idees. El va projectar el govern de Magda Casamitjana (2007-2011) dins el Pla de Barris. El projecte és obra del depatx Zero Cinc. La SUF, Societat Unió Fraternal, és una entitat cultural rosinca que tenia un edifici en un solar a la riera Ginjolers. Va decidir cedir la propietat a l'Ajuntament a canvi de disposar d'un espai dins un nou edifici. Va ser llavors quan es va decidir construir un equipament cultural sobre aquest solar i dos més d'annexes.

Amb el canvi de govern del 2011 i la situació econòmica del moment es va aturar. El nou govern convergent va decidir replantejar-lo, valorar primer els equipaments dels quals es disposava i els que estaven en projecte. Durant aquest temps s'ha aixecat també un nou edifici a Ca l'Anita i s'han reformat edificis municipals. Finalment es va decidir tirar endavant amb alguns canvis i una reducció del cost del projecte de 3,5 a 2,7 milions.

Els enderrocs havien de començar el gener de 2015 però aquí van començar els primers de molts entrebancs. Es va detectar que hi havia uralita i, com a material contaminant, requereix d'unes mesures especials per retirar-lo. Es va resoldre en pocs mesos.

Durant els darrers quatre anys han aparegut altres problemes que han anat endarrerint el final de l'obra. Unes planxes de la façana que es van haver de repetir, un subsòl menys consistent del que s'esperava que va obligar a plantejar algun canvi al projecte o problemes amb els materials. Fins i tot va ser necessària una reunió de membres del consistori amb els responsables de l'obra a Madrid.

Ara, finalment, està acabat. L'alcaldessa, Montse Mindan, explicava als companys de consistori a l'últim ple d'aquest mandat que no es podrà inaugurar perquè estan en campanya però que està acabat, a l'espera que s'acabin de donar les connexions elèctriques.

La SUF ja disposa d'una clau i s'ha anat moblant l'interior. Queda pendent treure a concurs el bar.

L'edifici té 2.172 metres quadrats. Compta amb tres plantes. Al soterrani hi haurà el magatzem; a la planta baixa, el vestíbul, i allotjarà la sala de la SUF (214 metres quadrats) i el bar cafeteria (195 metres quadrats).

La planta primera està pensada per a administració i una part d'oficines de la SUF. A la resta de l'edifici estan previstos altres usos com l'escola de música a la segona planta. S'esperava que pogués acabar-se el 2016.