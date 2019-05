L'estil de vida «VanLife» ocupa Castelló

Unes dues mil persones i set-centes furgonetes caravana han ocupat aquest cap de setmana el càmping Nàutic Almata, al Parc dels Aiguamolls de l'Emprodà, a Castelló d'Empúries. Participen del Festival PrimaveraVan que ofereix activitats diverses i un mercat i obre amb les entrades esgotades. Els organitzadors remarquen que hi ha un increment de matriculacions d'aquest tipus de vehicle. El 2019 va ser del 22% respecte l'any anterior i es consoliden com un tipus de turisme a tenir en compte.

A Castelló d'Empúries, el PrimaveraVan celebra la tercera edició. Està organitzat per la revista Furgoesfera que ha aconseguit omplir de furgonetes l'espai del càmping i una assistència de més de dues mil persones vingudes d'arreu de Catalunya i d'altres zones de l'Estat com País Basc, Andalusia,País Valencià i Aragó, entre d'altres.

Aquest tipus de turisme solen ser famílies que viatgen amb nens. Per això les activitats estan pensades per a diferents tipus de públic i obertes a tothom.

Ahir al matí van haver de suspendre les primeres activitats per la pluja, però pels volts de les onze es van reprendre les activitats previstes al programa, en un ambient familiar i festiu. Durant tres dies hi ha concerts, conferències sobre el sector, activitats infantils, tallers ludicoesportius i un mercat amb produtes d'artesania i empreses que ofereixen tot tipus de solusions de camperització per a vehicles de totes les marques. També participaran concessionaris de les marques Nissan, Toyota i Volkswagen.

Els organitzadors són una revista que es va fundar fa tan sols tres anys per difondre l'esti de vida conegut com VanLife, molt arrelat a països com Austàlia i els Estats Units però que està arribant a Europa, amb Espanya com el seu principal mercat. L'organització destaca que el Festival PrimaveraVan ha sabut connectar amb aquest tipus de turisme itinerant, aconseguint així desbancar altres festivals fins ara consolidats.

Castelló d'Empúries, amb platges, un Parc Natural i patrimoni cultural, es converteix en un indret d'interès per aquest tipus de turisme.

Segons l'Associació Espanyola de la Indústria i comerç del Caravanning, la despesa d'aquest tipus de turisme és de 100 euros al dia.

En el cas dels ajuntaments, han començat a habilitar zones específiques i condicionades per rebre a aquests vehicles per un temps determinat, normalment entre 48 i 72 hores. I els càmpings ofereixen un servei de tarifa per pernoctar conegut com a «stop&go».