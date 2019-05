ERC trenca quatre dècades de victòries convergents a Llançà

ERC ha trencat quatre dècades d'hegemonia convergent a Llançà i obté la victòria amb quatre regidors, a dos de la majoria absoluta. Guillem Cusí repetia de candidat i ha superat en un regidor els darrers resultats. Junts, amb la nova candidata Núria Escarpanter, es queda amb tres regidors, un menys que el 2015 però els pitjors resultats d'un partit que gua­nya des de les primeres eleccions democràtiques.

El PSC puja fins als tres regidors i es converteix en clau per al futur govern. Fa quatre anys el seu suport i el d'APL va permetre treure l'alcaldia a CiU amb un pacte amb ERC a qui va abandonar a mig mandat per tornar a donar de nou l'alcaldia a CiU amb una moció de censura. Sembla poc probable que el socalista torni a donar suport als republicans i probablement es podria decantar per Junts.

Les dues forces sumarien sis regidors, majoria absoluta. Ha obtingut també representació Alternativa per Llançà amb un regidor i es queda fora Més per Llançà.