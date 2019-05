Jutgen l'exalcalde de Bàscara acusat d'estafar un promotor en una operació urbanística

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns l'exalcalde de Bàscara (Alt Empordà), Lluís Lloret, acusat d'haver estafat més de 6 milions d'euros (MEUR) a un promotor emetent un certificat urbanístic fals. El cas es remunta al febrer del 2004. Segons les acusacions, Lloret i els seus assessors van fer creure a l'empresari que podia edificar en un terrenys coneguts com el polígon industrial d'Orriols quan, en realitat, això era impossible perquè la tramitació urbanística estava paralitzada. Lloret defensa que l'ajuntament va complir escrupolosament amb els seus "compromisos" i que van cobrar els diners en concepte de càrregues urbanístiques. Segons l'exalcalde, va ser el promotor qui no va tirar endavant els projecte tal com havien acordat en un conveni. El judici continuarà dimarts.