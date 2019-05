Comissen 1.650 peces de roba esportiva falsificada en un local de la Jonquera

Comissen 1.650 peces de roba falsificades de marques de prestigi en un local de la Jonquera.

Alguns dels objectes eren de la nova temporada i ni havien sortit al mercat legalment.

La Guàrdia Civil estima el valor del comís en 142.450 euros.

Des de principi d'any, la Guàrdia Civil de la Comandància de Girona ha intervingut 9.581 articles falsificats valorats en 490.576 euros.

Els fets es remunten quan l'Oficina d'Anàlisi Fiscal de la Guàrdia Civil de Girona, va tenir coneixement a través de denúncies presentades per diferents pèrits de marques de roba, sobretot esportiva d'alt prestigi, que en un local de la Jonquera s'exposaven peces que serien falsificades.

Després de comprovar-ho, els guàrdies civils que efectivament passava allò que havien denunciat les marques, es va procedir a realitzar l'escorcoll i entada del local. S'hi van descobrir 1.650 peces falsificades. En l'operatiu també hi van participar pèrits de les marques.

Entre els objectes comissats hi ha gorres, sabatilles, dessuadores, xandalls, entre altres de diverses marques. La majoria de la roba comissada falsificada pertany a les marques Adidas i Nike.

Un cop comprovat que era falsificat es va valorar tot el material, que hauria causat danys per un valor de 142.450 euros.

Cal destacar que entre totes les peces que hi havia a la venda a la botiga, hi havia roba esportiva de nova temporada que encara no havia sortit al mercat legalment.

Davant tots els fets, els policies van instruir diligències, que van ser entregades al Jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de de Figueres.