Comissen 200 quilos de peix venut fora de la llotja a l'Escala

Els Mossos d'Esquadra han comissat 200 quilos de peix a l'Escala perquè no reunien garanties per a la venda. Els policies han denunciat dues persones i poden enfrontar-se a infraccions de fins a 60.000 euros.

Els fets es remunten al 21 de maig, quan els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de Girona, amb un inspector de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, van realitzar un control de peix fora el recinte de la llotja per detectar productes pesquers que no havien estat venuts a la llotja i, per tant, no tenien cap mena de documentació de control ni traçabilitat. Els agents van aturar dos vehicles; un portava al seu maleter 77,5 quilos de peix blau i l'altre, 114,5 quilos, tots sense cap documentació que justifiqués la seva procedència. A més, el transport tampoc disposava de cap mesura adequada per a la conservació del producte. Al segon conductor li van localitzar una bàscula que podria utilitzar per vendre posteriorment el peix al detall.

Els denunciats tenen 49 i 56 anys, i nacionalitat espanyola i francesa, respectivament.