Demanen sis anys a l'exalcalde de Bàscara acusat d'estafar un promotor

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir l'exalcalde de Bàscara, Lluís Lloret, acusat d'haver estafat més de 6 milions d'euros a un promotor emetent un certificat urbanístic fals. Lluís Lloret defensa que l'Ajuntament va complir escrupulosament amb els seus «compromisos» i que van cobrar els diners en concepte de càrregues urbanístiques.

El cas es remunta al febrer del 2004. Segons les acusacions, Lloret i els seus assessors van fer creure a l'empresari que podia edificar en uns terrenys coneguts com el polígon industrial d'Orriols quan, en realitat, això era impossible perquè la tramitació urbanística estava paralitzada.

Lluís Lloret va defensar que els 6 milions eren càrregues urbanístiques que representaven «compensacions» per les «renúncies del projecte inicial». Creu que no havien d'estar bloquejats i es van destinar al nou retaule de l'església del poble o millores en el pavelló municipal o el geriàtric.

Diu que havien signat un conveni que estipulava totes les compensacions i que tornarien els diners en cas d'incomplir la seva part, «cosa que no ha passat», va reblar Lloret.

L'exalcalde va detallar que va conèixer el promotor el 2004, quan va comprar uns terrenys i va demanar informaició. Li va emetre «un certificat» que acreditava que les parcel·les formaven part d'un pla parcial en sòl industrial aprovat als anys 90. S'especificava que hi havia «una paralització de les llicències d'obres» perquè l'Ajuntament estava reformant el POUM.

El certificat va ser un dels motius de disputa amb l'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod, que va demanar per què no s'havia adjuntat en el certificat l'informe de la Comissió d'Urbanisme que sotmetia l'aprovació definitiva a uns «condicionants». Per a Lloret, no eren «importants» i va justificar que no l'hi enviés perquè el promotor va descartar donar-hi usos industrials.

El motiu és que hi havia un avantprojecte per construir-hi un hipòdrom. Segons l'exalcalde el propietari va completar aquest projecte amb un complex hoteler, un altre de residencial i un altre de comercial. El projecte va anar canviant amb el pas dels anys i va desaparèixer l'hipòdrom, però es va mantenir la part residencial, hotelera i comercial. Urbanisme va retallar de forma considerable el nombre d'edificis que podien construir-s'hi. Això va fer que el propietari recuperés el pla parcial inicial per a usos industrials.



Reclamen un milió d'euros

Lloret va detallar que el propietari dels terrenys «ens va complicar molt la vida», sobretot després que no abonés un últim milió d'euros de compensació per no haver presentat cap projecte viable deu anys després d'haver comprat els terrenys.

Segons l'exalcalde, va ser el promotor qui va incomplir les seves obligacions. En aquell moment, l'Ajuntament va iniciar els tràmits per embargar els béns i recuperar el milió.

El propietari va presentar una querella criminal contra Lloret engegant així un procediment per via penal que va arribar a judici ahir a l'Audiència de Girona.



Sis anys de presó

La Fiscalia i l'acusació particular acusen Lloret d'un delicte continuat de falsificació de certificació pública en concurs amb un delicte d'estafa i d'un delicte, també continuat, de prevaricació. Per això, volen que condemnin l'exalcalde de Bàscara a 6 anys de presó, 13 d'inhabilitació i a pagar una multa de 6.480 euros. Volen que indemnitzi el promotor amb els 6,3 milions que hauria pagat.

Segons les acusacions, l'anterior alcalde, la secretària municipal i un advocat assessor (tots tres ara acusats) es van conxorxar i van confeccionar un certificat fals per convèncer el promotor que tirés endavant una operació urbanística per comprar uns terrenys al polígon industrial d'Orriols, amb l'objectiu d'establir allà la seu de la seva empresa.

El certificat assegurava que els terrenys estaven qualificats com a urbanitzables d'ús industrial en un pla parcial «aprovat definitivament» per Urbanisme. Les acusacions diuen que «faltava de forma palmària a la realitat» perquè estava paralitzat.

«A partir d'aquesta creença errònia, entenent el perjudicat equivocadament que podia destinar els terrenys de la zona a l'ús industrial que pretenia, des de l'any 2004 fins al 2008 va desembutxacar» els diners per finançar les obres dels projecte de l'hípica i del pla del polígon industrial d'Orriols, subratlla la Fiscalia. Segons les acusacions, no es van destinar ni a la compra de terrenys ni al finançament dels projectes acordats. Les parts van signar un conveni l'octubre del 2008 on, segons les acusacions, l'Ajuntament es comprometia a fer els tràmits perquè Urbanisme aprovés la requalificació dels terrenys i, si al final no era possible, «restituiria» els diners al promotor.

A banda de Lloret, al banc dels acusats també hi ha la secretària municipal i l'advocat assessor. La secretària municipal s'enfronta a una suspensió de 12 mesos per un delicte de falsificació de certificació, mentre que l'advocat afronta 2 anys de presó i multa de 4.860 euros per un delicte d'estafa com a cooperació necessari i 13 anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació. El judici continuarà avui.