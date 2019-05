S'emporten 15.000 euros d'una empresa de Vilamalla amb el mètode del butró

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a l'empresa de distribució de begudes Punset de Vilamalla (Alt Empordà) d'on uns lladres s'haurien endut entre 10.000 i 15.000 euros. Els fets van passar durant el cap de setmana tot i que els responsables de l'establiment van donar l'alerta ahir a primera hora quan van arribar a les instal·lacions. Els lladres van accedir al local pel sostre, trencant part de la claraboia, i van baixar amb una corda. Un cop dins van buscar la caixa forta que hi havia encastada i la van treure.

Després, la van colpejar amb un toro de càrrega fins que van aconseguir obrir-la. Quan van tenir el botí, van sortir de les instal·lacions trencant el cadenat d'una de les portes del darrere. La policia investiga també un altre robatori. En aquest cas a l'empresa de pneumàtics Rodauto de Figueres. Els lladres hi van accedir forçant la porta d'una nau del costat i un cop dins van fer un forat a la paret per entrar a l'altra empresa. De l'interior se'n van endur diners.

El propietari ha denunciat que de l'interior se'n van endur entre 10.000 i 15.000 euros de la recaptació de dos dies. Els fets haurien passat durant el cap de setmana tot i que els amos van donar l'alerta aquest dilluns a primera hora, quan van arribar a les instal·lacions.

Els lladres van aconseguir fugir per una de les portes del darrere amb el botí. L'empresa compta amb càmeres de vigilància que podrien ajudar la policia a identificar l'autor o autors del robatori.



Dos robatoris més a Palau-saverdera

El diumenge a la nit es van produir dos robatoris més en dues cases de Palau-saverdera. Els Mossos van rebre l'avís cap a dos quarts d'onze quan els propietaris d'una de les cases va alertar que havien sortit a sopar i que quan van tornar van descobrir que els havien regirat tot l'habitatge, se n'havien endut una petita quantitat de diners i les claus del cotxe.

També van veure una persona fugint pel sostre de la casa d'uns veïns, que no ara no hi viuen, i que podria haver participat en el robatori. Quan la policia hi va arribar va descobrir que els lladres també havien entrat a la casa del costat i que l'havien regirat de dalt a baix.