Maten un llop solitari al sud de Nimes

França va abatre la nit de dissabte a diumenge un llop solitari al sud de Nimes, segons informa el mitjà francès l'Indépendant. L'animal hauria mort fins a 360 animals al voltant de Nimes.



Els nombrosos atacs haurien posat en alerta els criadors de la regió.







#Nîmes #Gard le @Prefet30 annonce qu'un loup a été abattu dans le cadre d'un tir de défense par un lieutenant de louveterie sur le plateau des costières dans la nuit du 25 au 26 mai 2019. Présent depuis mai 2017, il aurait tué 360 bêtes. pic.twitter.com/CtJOPmCxuY — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) May 27, 2019

Per això el 22 de maig, les autoritats de la regió van anunciar que posarien els mitjans humans i materials per matar l'animal.Els criadors, segons informa l'Indépendant, vigilaven de nit els ramats.Finalment va poder ser abatut a trets a Générac. "Acabava de matar una ovella i es preparava per matar una segona", relata el mitjà francès.El cos del lloc va ser recuperat per l'Oficina Nacional de Caça i Fauna Salvatge per tal de fer-li l'autòpsia i determinar el seu origen genètic.Des del 2017 s'han abonat fins a 100.000 euros en indemnitzacions per l'atac de llops. La primera vegada que es va veure l'animal va ser el maig de 2017.