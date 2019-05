La imatge d'una ànega i els seus pollets passejant per una platja o pel centre d'una població és poc habitual. A l'Escala es va poder veure dilluns al matí. Uns comerciants del centre històric de l'Escala van veure la família que passejava per la zona de la Riba. Amb una capsa de cartró van recollir els set pollets i la mare ànega per traslladar-los fins a la platja. Allà els animals van optar per endinsar-se al mar.