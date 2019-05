Fem Cadaqués inicia converses i farà una assemblea pública la setmana vinent

A Cadaqués els resultats electorals han posat sobre la taula un panorama de canvi polític. L'actual govern d'ERC ha obtingut només un regidor i Fem Cadaqués ha guanyat en nombre de vots, tot i que empatada en regidors amb Junts.

Des de Fem Cadaqués, que encapçala Pia Seriñana, han fet un comunicat per informar que el 33,13% dels vots els avalen com a legítims guanyadors i que inicien converses per formar govern. Creuen que han de ser ells qui han de governar, però «és moment d'escoltar a tots ses altres partits».

La setmana vinent, a més, han anunciat que faran una assemblea pública a Sa Plaça per explicar al poble el resultat de les converses. Han obtingut representació també AxC i IC-CP amb un regidor.