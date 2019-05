L'incendi del 2012 a la Jonquera, entre els 10 pitjors del segle XXI a Espanya

Greenpeace ha fet una anàlisi dels deu incendis forestals més devastadors del que portem de segle XXI a Espanya i situa el de l'estiu del 2012 a la Jonquera, com un d'aquests.

Aquell foc se situa en el número 10 dels focs més virulents i cal recordar que va destrossar més de 10.000 hectàrees i va tenir lloc el 22 de juliol.

En concret, va ser provocat per unes burilles de tabac i va suposar gairebé 10.500 hectàrees cremades, desallotjaments massius i la mort de dues persones. Aquest dia, l'índex de risc d'incendi forestal era extrem, segons AEMET. L'Ajuntament no va exercir accions penals pel succés, segons diu Greenpeace.

En 2018, el municipi de la Jonquera va patir un altre incendi que va causar talls a l'autopista AP-7. Actualment, s'ha aprovat una franja perimetral que protegeixi al municipi del foc, però no especifica un pla preventiu, d'emergència local o d'autoprotecció, segons Greenpeace.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ho desmenteix. La població disposa des de fa anys de plans d'emergència. En comptes de renovar-los un a un, es va optar per tramitar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (Diprocim) en el qual estan tots els plans integrats.

El pla va ser redactat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà que en conveni amb els ajuntaments va oferir aquest servei tècnic. "Vam participar molt activament en la redacció i tot el desenvolupament", diu l'alcaldessa que remarca que a més van ser els primers que van executar l'obertura de totes les franges, en fem el manteniment i som socis parteners en el projecte Cooperem Europeu de prevenció d'incendis". "Hem patit dos grans incendis i sempre som molt curosos", diu Martínez.

L'incendi del 2012 a la Jonquera forma part dels coneguts incendis de l'Empordà del 2012, que també va causar estralls a la zona de Portbou.

L'entitat ecologista destaca que la lluita contra el foc va molt més enllà de la tecnologia i afirma en un comunicat que són necessaris plans de prevenció, extinció i emergència.

Els deu municipis analitzats coincideixen, diu l'entitat en què, s'han produït on zones on n'hi poden tornar a haver i per tant, destaquen la importància que aquests municipis comptin amb plans d'emergències.

Els mitjans aeris lluitant conta les flames - Foto d'arxiu

Un altre factor clau de l'informe dels ecologistes és que els focs es van produir en una meteorologia extrema, en plena onada de calor i que malgrat no ser-ne l'origen sí que provoca que l'incendi tingui una més ràpida propagació i virulència.

Greenpeace ha recopilat i analitzat la informació al voltant dels deu municipis i assegura que a dia d'avui, cap d'ells compta amb plans en matèria d'incendis, una mesura bàsica per fer front a aquest problema en un país cada vegada més afectat pel canvi climàtic. Tan sols un, Realejos (Tenerife), té un pla homologat, però encara no s'ha implementat.

Els deu municipis analitzats són: Cortes de Pallars (València), Minas del Riotinto (Huelva), Andilla (València), Tejeda (Les Palmas)-, Realejos (Tenerife), Valencia d'Alcántara (Cáceres), Riba de Saelices (Guadalajara), Castrocontrigo (León), Agallas (Salamanca) i la Jonquera.

Asseguren que són "exemples emblemàtics de la complexa realitat dels grans incendis forestals". I asseguren que la incidència va en augment i contra la qual, diu l'entitat ecologista, no es pot lluitar només ampliant els mitjans per a l'extinció.



Toc d'alerta de la Fiscalia

Greenpeace destaca que calen més efectius però també ressalta que en els grans incendis hi ha també una important tasca de la Fiscalia de Medi Ambient. Aquesta el mes d'abril de 2019, va enviar una circular a 151 alcaldies dels municipis que han patit el més alt nombre d'incendis per recordar l'obligatorietat de comptar amb plans preventius, advertint que no fer-ho podria ser considerat un delicte.

"Des de Greenpeace, felicitem a la Fiscalia de Medi Ambient per exigir que es compleixi la planificació. Però volem també destacar la importància que es doti els municipis amb pressupost, mitjans i acompanyament en el disseny i implementació dels plans perquè es facin efectius. Moltes vegades es redacten els plans, però, si no hi ha pressupost, no s'implementen. No es pot tenir responsabilitat sense recursos ", ressalta Mónica Parrilla, responsable de la campanya d'Incendis de Greenpeace.