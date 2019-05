El gran incendi de l'Alt Empordà del 2012, un dels 10 més devastadors del segle

Greenpeace situa l'incendi que va començar el 22 de juliol de 2012 a la Jonquera i va arrasar 10.500 hectàrees a l'Alt Emprodà com un dels deu més devastadors del que portem de segle XXI a Espanya. L'entitat ecologista destaca que la lluita contra el foc va molt més enllà de la tecnologia i afirma que són necessaris plans de prevenció, extinció i emergència. L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, constata que a la població fa anys que disposen de plans de protecció i que l'any passat es va a provar el document que els agrupa de forma conjunta el Document Únic de Protecció Civil Municipal (Diprocim).

El foc que es considera un dels deu més virulents va ser provocat per unes burilles de tabac. Aquest dia, l'índex de risc d'incendi forestal era extrem, segons AEMET. L'Ajuntament no va exercir accions penals pel succés, segons diu Greenpeace en un anàlisi.

Sis anys més tard el municipi de la Jonquera va patir un altre incendi que va causar talls a l'autopista AP-7. L'entitat ecologista destaca que la lluita contra el foc va molt més enllà de la tecnologia i afirma en un comunicat que són necessaris plans de prevenció, extinció i emergència. Diu que les poblacions dels deu foc més virulents no en tenen. Una dada errònia perquè tal com aclareix l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, la població disposa des de fa anys de plans d'emergència. Fins l'any 2014 els protocols d'actuació davant de situacions d'emergència relacionades amb la climatologia estaven recollits en plans diversos -com ara l'InfoCat, el NeuCat o el TransCat- impulsats pel Departament d'Interior de la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments. Ara s'elabora Pla de Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que els agrupa tots. La Jonquera el va aprovar l'any passat.



El Consell redacta plans

El pla va ser redactat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà que en conveni amb els ajuntaments va oferir aquest servei tècnic. «Vam participar molt activament en la redacció i tot el desenvolupament», diu l'alcaldessa que remarca que a més van ser els primers que van executar l'obertura de totes les franges, en fem el manteniment i som socis en el projecte Cooperem Europeu de prevenció d'incendis». «Hem patit dos grans incendis i sempre som molt curosos», diu Martínez.

L'incendi del 2012 a la Jonquera és dels més importants a les comarques gironines on va morir una persona i 24 van patir ferides. Hi hagué un segon incendi a Portbou aquell dia on es van concentrar molts vehicles que entraven al país per aquest punt fronterer i on van morir dues persones.

Els deu municipis analitzats coincideixen, diu l'entitat, en què s'han produït en zones on n'hi poden tornar a haver i, per tant, destaquen la importància que aquests municipis comptin amb plans d'emergències.

La Jonquera apareix en el número deu del rànquing. Quatre dels deu incendis es van produir el 2012. El que va cremar més hectàrees ho va fer a Cortes de Pallás, a València, el juny d'aquell any que va cremar 30.691 hectàrees.

Tots ells van produir-se «en situacions meteorològiques extremes». Consideren que cal per al futur abordar les causes que els produeixen i les causes que els propaguen.