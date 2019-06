Castelló oferirà tapes a 57 restaurants dels dos nuclis del 7 al 16 de juny

Més d'una cinquantena d'establiments de restauració participen a l'EmpuriaTapes, que se celebrarà del 7 al 16 de juny a Castelló i Empuriabrava. Durant deu dies es podran degustar les tapes que ofereixen els 57 restaurants participants, que oferiran una mostra representativa dels diferents estils de cuina que es poden trobar a casa nostra.

Enguany, com a novetat, s'ha convocat un concurs per determinar la millor tapa. Els premis que s'aconseguiran amb la participació al concurs seran un menú per a dues persones al restaurant que escullin amb la combinació de diferents activitats com saltar en tàndem, volar al túnel del vent, surfejar al wave Club i fer un passeig pels canals d'Empuriabrava amb visita guiada al centre històric. Per poder participar-hi cal haver tastat un mínim de sis tapes en sis restaurants diferents i omplir la butlleta que es trobarà en el llibret de la ruta i dipositar-la a les oficines de turisme.

L'EmpuriaTapes és una iniciativa que va sorgir com a projecte de dinamització de la gastronomia del municipi arran de la celebració del 50è aniversari d'Empuriabrava.