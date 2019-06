Un jove es llança a un canal fugint dels Mossos a Roses

El vehicle que constava com a sostret a França.

El vehicle que constava com a sostret a França. mossos d'esquadra

Un jove que conduïa un cotxe robat a França es va llançar a un canal d'aigua a Roses fugint dels Mossos i després d'haver-se saltat un control. Els agents el van haver d'ajudar a sortir amb símptomes d'esgotament.El noi tampoc tenia carnet de conduir i portava a sobre 3.970 euros distribuïts en diferents paquets de bitllets. El detingut té 18 anys, és de nacionalitat algeriana i sense domicili conegut.

La detenció es va produir dimarts. Els Mossos havien muntat un control a la Gi-610 al terme de Roses quan a dos quarts de nou un van demanar al turisme que s'aturés. Va disminuir la marxa però després va accelerar i va fugir a tota velocitat. El van perseguir mentre ell conduïa de forma temerària amb maniobres que posaven en perill la resta de conductors.

Va aturar el cotxe al carrer Ponent i va fugir a peu seguit pels Mossos. Va saltar un canal i fugia nedant. Un dels agents va haver d'ajudar-lo a sortir, ja que començava a mostrar símptomes d'esgotament, ha informat Mossos.

El cotxe havia estat sostret a França, la matrícula no es corresponia amb la placa original i el detingut no tenia carnet. Va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle, un delicte de falsificació documental i dos delictes contra la seguretat del trànsit.

El jove no té antecedents, va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.