Masquef tanca una setmana de contactes sense «pressa» per pactar

L'alcalde en funcions i candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha tanca una setmana de contactes després de la jornada electoral sense cap acord i sense «pressa» per pactar. Masquef s'ha reunit amb ERC, el PSC i Canviem i deixa per a la setmana vinent les negociacions amb Guanyem i Cs. Però, tot i això, l'alcalde en funcions no descarta arribar al ple d'investidura, previst per al 15 de juny, en minoria.

La primera setmana és la dels primers contactes, habitualment sense mostrar cap proposta o acord clar.

A partir de la setmana vinent es tancaran converses per començar a enfilar les primeres decisions.

A Figueres, Junts va aconseguir 8 dels 21 regidors en joc. ERC va quedar en segona posició amb 5 representants, el PSC en va aconseguir 4, Cs va mantenir els dos que tenia i Guanyem Figueres i Canviem Figueres en van obtenir un cadascun. Per tant, Junts per Figueres està lluny de la majoria absoluta dels onze regidors, i la resta de grups matemàticament podrien sumar i oferir una alternativa.

Jordi Masquef ja ha començat, tal com va publicar Diari de Girona dijous, la ronda de contactes amb alguns dels principals grups amb representació municipal. Masquef ja s'ha reunit amb la segona força, ERC, el PSC i Canviem Figueres. Fonts municipals asseguren que les converses continuen obertes i que la setmana que ve preveuen continuar amb els altres grups que falten: Guanyem Figueres i Cs. La voluntat de Junts és governar i fer-ho amb un govern «el més ampli possible» per dirigir la ciutat durant els propers quatre anys. No obstant això, no descarta tampoc arribar a la investidura del 15 de juny en minoria, en la qual podria sortir escollit alcalde com a força més votada, sempre que no hi hagi una acord per crear una altra alternativa.

Junts va governar aquesta legislatura amb el PSC i, després de trencar el pacte amb aquest grup i abandonar el govern Unió, ho va fer amb cinc dels vint-i-un regidors.