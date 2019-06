Pendents de pactes. Llançà, Roses, Cadaqués i la Jonquera

A Llançà, Roses i Cadaqués també estan sotmesos a converses per intentar garantir un govern amb una majoria. A Llançà el guanyador ha estat ERC i espera parlar amb Junts i el PSC aquest cap de setmana en uns primers contactes que haurien de servir per saber si Junts i el PSC pensen optar per governar junts o ERC podrà assumir l'alcaldia. A Roses la situació està més complicada perquè l'empat entre Junts i ERC dona força a les dues formacions. Difícilment pot tenir majoria Junts si opta per no pactar amb els partits del 155. Una opció seria un govern amb ERC. Cadaqués i la Jonquera també busquen suports.