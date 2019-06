Una desena de menús a les Jornades de la Sèpia a l'Escala

L'Escala estrena aquest cap de setmana una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de la Sèpia, en les quals s'ofereixen una desena de menús diferents en què la sèpia és la protagonista. Les Jornades Gastronòmiques de la Sèpia continuaran fins al 15 de juny, amb la participació d'un total de nou restaurants i una empresa de plats per emportar.

La Clota, el Roser II, Restaurant Villa Teresita del l'Hostal Empúries, Can Miquel, El Molí de l'Escala, El Centre, El Miryam, El Roser 1, Orígens i el menú per emportar que ofereix per segon any l'empresa de plats precuinats Boníssim són els participants.

Les jornades van néixer de la mà del projecte Sèpia per donar valor afegit a aquest producte de pesca d'art menor, i arriben a la seva tercera edició amb la voluntat de consolidar-se com a producte turístic gastronòmic local.

Es tracta d'unes jornades gastronòmiques que donen el tret de sortida a la temporada turística i permeten promocionar i potenciar l'Escala com a destinació gastronòmica, vinculant dos sectors econòmics essencials del municipi: la pesca i el turisme.