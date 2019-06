L'escola Carme Guasch de Figueres denuncia goteres, aules saturades i manca d'espai

L'escola Carme Guasch espera des de fa tretze anys la construcció d'un edifici que aculli el col·legi. El centre escolar de Figueres va obrir l'any 2006 en barracons que, després de més d'una dècada, pateixen diverses deficiències en les instal·lacions, com goteres als passadissos, inundacions al pati, aules saturades i manca d'espai que afecten l'organització de les activitats escolars.

L'escola, amb 456 alumnes i 30 mestres, només disposa d'una petita sala polivalent. La utilitzen per fer-hi el recital de Nadal, educació física i exposicions, entre d'altres activitats. Quan fa mal temps, només compten amb aquest espai, i en molts dels casos el centre ha de fer un «sobreesforç» organitzatiu i fins i tot suspendre activitats en què han estat treballant tant alumnes com professorat. «És un desgast constant», explica la directora del centre, Mireia Company.

Un dels últims entrebancs es va produir el divendres 17 de maig, quan a causa del mal temps van haver de suspendre una exposició artística centrada en la figura de Frida Kahlo. «No disposem d'un espai prou ampli, cobert i tancat», diuen des del centre, i davant la impossibilitat de dur-lo a terme tal com l'havien preparat van optar per anul·lar-ho.

Però aquest cas més recent no és aïllat. «Hem hagut de suspendre carnavals, castanyades i diverses exposicions. No tenim un pla B, si el pla A no funciona, ho hem d'anul·lar», insisteix la directora.

Tot i això, «no deixem de fer res, malgrat les deficiències de les instal·lacions», assenyala Company, que reconeix que en moltes ocasions la tasca pedagògica «queda enrere» per aquest sobreesforç organitzatiu.

Efectes en la conciliació

A més, des del centre expliquen que també afecta l'organització de les mateixes famílies i la seva conciliació laboral. «Molts pares ­demanen festa a la feina per venir a veure els recitals i les exposicions. Quan per una falta d'espai ens veiem obligats a suspendre-ho, també altera el funcionament de les famílies», explica la directora.

Així mateix, a la sala de professors no hi ha espai suficient per als trenta mestres que donen servei a l'escola i s'han d'organitzar en tres torns per dinar. La situació es complicarà a principis de curs, quan una de les sales es transformarà en un espai d'experimentació.

La comunitat educativa fa anys que reclama la construcció de l'escola Carme Guasch, i després que no s'inclogués en el Pla Educatiu per als propers quatre anys, han anunciat que emprendran accions per exigir que s'agilitzi.

Malgrat aquestes problemàtiques, l'escola assegura que és una de les més demanades a Figueres per a l'escolarització primària. Amb una metodologia oberta, els docents treballen per projectes, i des de la direcció asseguren que aquest és el principal motiu que fa el centre atractiu per als pares.

L'escola treballa anualment en un projecte conjunt en el qual es desenvolupa la figura d'un artista. El d'enguany s'ha centrat en la vida i obra de la pintora Frida Kahlo, a través del qual els alumnes han treballat diversos aspectes com ara les noves tecnologies, l'edició de fotos o l'anglès, així com l'ús de productes reciclats en l'elaboració d'algunes peces que integren l'exposició. El centre té el distintiu d'Escola Verda.

El projecte s'ha desenvolupat en tres àrees i ha implicat des de l'escola i els professors fins als pares i mares. D'una banda, cada curs ha reinterpretat diverses obres de Kahlo, mentre que d'una altra, el conjunt de l'alumnat i professors han creat un mural gegant amb fotografies de cadascun d'ells i emulant la figura de la pintora. Per últim, les famílies s'han encarregat de posar-hi la decoració amb l'elaboració d'uns cactus fets a mà i que volen simular Mèxic.

En passades edicions, l'escola Carme Guasch ha treballat altres artistes com Salvador Dalí, el pintor Carles Bros o l'escriptor Jaume Ministral.