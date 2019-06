Castelló Més de mil inscrits i 9.713 euros recaptats a la Cursa de la Dona

El passeig Marítim i la platja d'Empuriabrava van ser el centre diumenge de la Cursa de la Dona de Castelló d'Empúries, que celebrava la segona edició. Els organitzadors han mostrat públicament la satisfacció per l'èxit de participació obtingut. Fins a 1.071 persones van participar de l'esdeveniment solidari per recaptar fons per a la Fundació Oncolliga Girona, la lliga catalana d'ajuda al malalt de càncer. Els corredors van sortir a les deu del matí per fer un recorregut de cinc quilòmetres, a peu o corrent. La iniciativa va servir per recaptar 9.713 euros que es destinaran en la seva totalitat a la Fundació.