ERC ofereix a Junts i APL un pacte de govern a Llançà

ERC de Llançà ha posat sobre la taula la primera oferta de govern clara. Guillem Cusí ha plantejat a Junts per Llançà la possibilitat de governar amb una àmplia majoria juntament amb Alternativa per Llançà, que ja havia estat soci de govern amb ERC. La candidata de Junts, Núria Escarpanter, espera reunir-se també amb el PSC i plantejar a la militància la setmana vinent dues propostes: el govern amb ERC i APL o un pacte amb el PSC.

Llançà és una de les poblacions on els resultats permeten múltiples escenaris o almenys la possibilitat de treure l'alcaldia a ERC. Guillem Cusí ha guanyat les eleccions però ha quedat a un regidor de Junts per Llançà, que en té tres. El PSC també en té tres i APL, un.

Francesc Guisset, del PSC, va apuntar a Diari de Girona que estaria disposat a governar tant amb Junts com ERC, malgrat que aquest grup el va fer fora del govern a l'actual mandat. Per Guisset, Junts, amb qui va fer una moció de censura a ERC, tampoc va complir l'acord d'alternar l'alcaldia.

Guillem Cusí, respecte d'això, va apuntar que perquè això fos així s'haurien de llimar tibantors.

Però els primers moviments d'aquest cap de setmana han estat per proposar a Junts un acord de govern ampli que suposaria l'alcaldia per a ERC i una remodelació del cartipàs, segons ha informat Guisset. En aquest nou govern també hi convida Clàudio Grande, d'APL, però deixa al marge el socialista.



Línies vermelles d'ERC

ERC posaria com a línies vermelles l'alcaldia, que no estaria disposat a compartir, i la presència d'APL al govern.

La candidata de Junts ha explicat que té prevista una reunió amb el PSC, de qui espera també una proposta per formar govern.

Les dues propostes les portarà davant la militància per debatre-les i prendre una decisió.

Que membres d'APL apareguessin a la celebració amb una streaper no ha agradat gaire a Junts, ni tampoc que es tanqui la porta a compartir l'alcaldia. Tot i això, valoraran totes les opcions que hi ha sobre la taula amb els militants del partit.

La reunió se celebraria a principi de la setmana vinent. El 15 de juny està prevista la constitució dels nous ajuntaments.