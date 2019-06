Esquerra de Roses està immersa a decidir si pacta amb Junts o el PSC

ERC de Roses està immersa en el procés de negocacions per decidir entre dues possibles propostes de govern. Els republicans plantegen la possibilitat de formar un govern Junts, ERC i Gent del Poble, o un govern ERC, PSC i Gent del Poble. Les converses estan avançandes i s'espera que en breu pugui haver-hi un preacord que posteriorment se sotmetria a la militància.

Per part d'ERC, segons ha manifestat el candidat, Joan Plana, no es descarta res fins que estigui tancat. El primer contacte va ser amb totes les forces que han obtingut representació per posteriorment posar sobre la taula si s'estableix algun pacte per formar govern.



Preacord, en breu

Els resultats electorals obliguen a buscar suports. JxCat va obtenir quatre dels disset regidors. La segona força és ERC, també amb quatre regidors.

Les dues propostes estan sobre la taula i es mantenen per avançar en temes concrets. El comitè negociador que està en mans dels regidors actuals podria tancar un preacord en breu que posteriorment validaria l'assemblea. El partit ha celebrat des del dia de les eleccions diverses assemblees. El fet que Junts tanqués la porta a un govern amb «els del 155» els ha escurçat el marge de maniobra per formar un govern i ha convertit Esquerra en clau per al futur govern.