JxC, ERC compartiran alcaldia a Roses en un pacte també amb GdP

Els caps de llista de les tres formacions, Montse Mindan, Joan Plana, i Fèlix Llorens han tancat un principi d'acord que inclou els eixos programàtics troncals a desenvolupar durant els quatre anys vinents, i també sobre l'organització i la composició del govern municipal.

L'actual alcaldessa i candidata de JxC, Montse Mindan, ha explicat que "s'ha marcat les primeres línies d'acord" que contemplen alcaldia compartida amb ERC. Mindan governaria els dos primers anys i els dos següents ERC.

L'acord definitiu queda encara pendent de les negociacions sobre els últims serrells i la validació de les respectives assemblees.

En breu els tres partits anunciaran públicament el contingut definitiu de l'acord.

Mindan està satisfeta de l'acord i espera redactar un projecte conjunt. Considera que "d'alguna manera respon al què ha votat la gent, no som només nosaltres, molts pobles i ciutats on ens veiem abocats a parlar":

Tal com publica avui Diari de Girona a l'edició de paper, els republicans estaven decidint si pactar amb Junts o el PSC.

Fins ahir al vespre la formació negociava amb Junts i el PSC la possibilitat de formar govern. El regidor Joan Plana manifestava que fins que no s'hagués tancat l'acord no es donava res per tancat.

A primera hora del matí la formació republicana ha anunciat que finalment hi ha un principi d'acord per governar amb Junts per Roses que ha guanyat les eleccions, però s'ha quedat a quatre regidors, els mateixos que els republicans.

La tercera formació que formaria part del pacte és Gent del Poble, amb dos regidors, i que ja ha governat els darrers quatre anys amb Montse Mindan.

Les tres formacions sumarien nou regidors d'un consistori de disset, per tant una àmplia majoria. Quedarien a l'oposició el PSC amb tres regidors, Ciutadans amb dos, i Lliures i el PP, amb un.