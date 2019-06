Rieju confia en una nova moto per continuar la recuperació econòmica

L'empresa figuerenca Rieju continua la recuperació després de la patacada per la crisi econòmica el 2007 i aquesta setmana ha tret al mercat un nou model de moto, la Tango 2.0. Es tracta de la segona versió d'aquest producte, amb què culmina el procés de renovació de la seva gamma.

Fundada l'any 1942 i amb seu a Figueres, el fabricant de motos Rieju continua creixent, tot i que no assoleix els índex d'abans de la crisi, quan la producció de motos se situava en les 20.000 unitats. El 2007 va caure en picat fins les 5.000 i la plantilla es va reduir dels dos-cents a una cinquantena de treballadors.

El nou model de 125 cc, que renova la versió de la Tango de l'any 2006, ha representat una inversió de 540.000 euros i una ampliació de la plantilla de 20 persones, assolint un total de 78 treballadors. Aquest any se'n produiran 2.000 unitats i es preveu arribar fins les 3.000 l'any vinent.

La nova versió renovada té més capacitat de dipòsit i és més àgil. També renova la carrosseria i es tracta d'un model mixt que tant es pot adaptar per carretera com per circular per camins de muntanya.

L'any passat Rieju va tancar amb una facturació de 25,5 milions d'euros, el doble que el 2013. Preveuen seguir creixent i exportar a finals d'any el 87% de la seva producció a Europa; l'any passat es va tancar amb un 85% de vendes al mercat europeu.

El seu director general, Jordi Riera, assegura que la «remuntada» que han experimentat en els últims anys els ha permès invertir en la renovació dels seus models. Segons Riera, la clau és l'especialització.



L'especialització

«Ens hem enfocat en gammes de producte que altres marques no fabriquen», de tal manera que s'ha centrat en nínxols de mercat en els segments de 50 i 125 cilindrades i en el mercat europeu.

La previsió de l'empresa figuerenca és seguir creixent i amb una previsió d'assolir els cent treballadors el 2020 per tal de cobrir les noves necessitats de fabricació de la línia de muntatge. La producció del fabricant es va tancar l'any passat amb 12.200 unitats i enguany preveuen enfilar-se fins les 15.000.

«Seguim amb l'objectiu d'arribar a les 20.000 motos d'abans de la crisi però encara ens queda un tros», reconeix Riera. La previsió és créixer fins les 18.000 el 2020 i arribar a una facturació de 35 milions d'euros.



Fabricades al centre de Figueres

Les motos Rieju es fabriquen al nucli urbà de Figueres. Amb el creixement urbanístic de la ciutat la nau ha quedat envoltada d'edificis, la qual cosa dificulta segons quin tipus d'activitat industrial. Part de la producció està subcontractada i el director general, Jordi Riera, dubta que tornin a arribar als 200 treballadors.

El futur passa pel trasllat en uns terrenys de Vilamalla que l'empresa va comprar a principis dels anys 2000, però el projecte es va truncar amb la crisi econòmica. El fabricant de motos té diversos processos dividits entre la nau de la Creu de la Mà, la Marca de l'Ham i Vilamalla. «Agrupar-ho tot seria ideal», insisteix Riera, tot i que es tracta d'un projecte a llarg termini.

L'empresa també fabrica des del 2010 models de moto elèctrica, com la Rieju Nuuk, concebuda per desplaçaments urbans i interurbans. El model, però, encara necessita consolidar-se entre els particulars, si bé la companyia destaca les empreses de serveis a domicili com el seu client potencial.