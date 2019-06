Buiden un extintor per la finestra d'una casa de Cadaqués

L'habitatge on van patir l'acte vandàlic.

L'habitatge on van patir l'acte vandàlic. marga faixó

Una parella de Cadaqués va patir dilluns a la tarda un acte vandàlic quan algú va buidar en una habitació un extintor. Ho va fer des del carrer aprofitant que una de les finestres de l'habitatge estava oberta.

Els fets van passar al carrer Les Creus al baix d'un habitatge on resideix una parella, l'Enriqueta Verges i en Lauro Piqué. En el moment dels fets es trobaven al menjador mirant la televisió. Van sentir un fort soroll i de sobte els va arribar una pols.

En comprovar què havia passat van veure que algú havia buidat un extintor a la seva habitació. La finestra es trobava en aquell moment oberta perquè feia calor.

Veïns propers van acudir a la casa a ajudar el matrimoni. Al lloc s'hi va desplaçar també la Policia Local. La parella va haver de ser desallotjada de l'habitatge. Van ser acollits a l'hotel Tarongeta per passar la nit, que, segons van explicar els afectats, no els van voler cobrar l'habitació. La parella creu que si s'haguessin trobat a l'habitació hauria pogut passar una desgràcia i no entenen el motiu de l'atac. Ahir estava previst que presentessin una denúncia.