S'accidenta amb una furgoneta a Fortià i sextuplica la taxa màxima d'alcohol

Un conductor es va accidentar dimarts de matinada amb una furgoneta a Fortià anant molt begut.

Els Mossos d'Esquadra després de veure que n'havia sortit il·lès, li van practicar la prova d'alcoholèmia i va donar un positiu que sextuplicava la taxa màxima d'alcohol.

L'home va acabar denunciat penalment. Es tracta d'un veí de Fortià, de 42 anys i nacionalitat espanyola. A qui se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

Els fets van passar cap a dos quarts d'una de la matinada del dia 4, a la carretera GI-8594, al seu punt quilomètric 1,5, dins el terme municipal de Fortià, on els Mossos van rebre avís que s'havia produït un accident de trànsit per una sortida de via.

En arribar i, després de comprovar que el conductor no havia patit ferides, els agents van veure que l'home presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

En fer-li la prova d'alcoholèmia, aquest van donar un resultat positiu d'1,50 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, sis vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,25 mil·ligrams per litre en aire expirat.

Els agents van immobilitzar el vehicle i van obrir diligències penals al conductor.

L'home, que no tenia antecedents, va quedar citat per tal que declari sobre els fets davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan sigui requerit.