Figueres treu a concurs el servei d'enllumenat per 2,3 milions

L'Ajuntament de Figueres treu a concurs el nou servei de manteniment de l'enllumenat públic. El pressupost de licitació del contracte té un pressupost de 2,3 milions d'euros i una durada de dos anys, prorrogables per períodes anuals fins a un màxim de dos més. El procediment de contractació es va aprovar en Junta de Govern el passat 17 de maig per via d'assumptes urgents, una setmana abans de les eleccions del 26 de maig. Actualment el servei el presta la societat mixta Ecoserveis, prorrogada ja dues vegades, i que caduca el proper 1 d'octubre. Es poden presentar ofertes fins al 4 de juliol.

El contracte inclou la conservació, el manteniment i el control de les instal·lacions d'enllumenat públic municipal de Figueres. L'expedient inclou també les despeses relatives a aquest any, (360.000 euros) ja incloses en els pressupostos municipals del 2019, a més d'una inversió de 120.000 euros per a la renovació de l'enllumenat públic. Segons va explicar la secretària en Junta de Govern, aquest és precisament l'òrgan competent d'acord amb l'import del concurs i la seva duració. Inicialment es preveia una durada de cinc anys amb un cost anual d'1,4 milions d'euros, que ha quedat rebaixat en 4,7.

Tal com es recull en l'informe d'intervenció que acompanya l'acord de la Junta de Govern, la concessió amb Ecoserveis finalitza a principis d'octubre. El document recull que l'Ajuntament, en no disposar dels suficients recursos humans i materials propis per prestar el servei amb «eficència i celeritat» es veu amb la necessitat d'externalitzar-ho.

Tot i això, hi ha un acord de ple a través d'una moció presentada per l'oposició per iniciar el procés de municipalització tant del servei d'enllumenat com de parcs i jardins. L'acord es va aprovar el passat mes d'agost, i el govern, malgrat haver iniciat els procediments licitadors d'ambdós serveis, ha reiterat en repetides ocasions el compromís amb la seva municipalització.

De fet, l'Ajuntament de Figueres té oberta la licitació pel manteniment de parcs i jardins,amb un cost de 5,5 milions d'euros. En aquest cas el contracte es va votar en l'últim ple abans de les eleccions municipals i precisament l'oposició va criticar durament que s'incomplís l'acord de ple per a la municipalització del servei.

Des del govern, però, es qualifica de «contracte pont» mentre es treballa en la seva municipalització en els propers dos anys. Figueres ja va prorrogar Ecoserveis el 2016 per no quedar-se sense el servei de recollida de residus, manteniment d'enllumenat i parcs i jardins.