JxCat i ERC es repartiran l'alcaldia a Roses en un govern també amb GdP

Junts per Roses, ERC i GdP han arribat a un principi d'acord per governar plegats amb alcaldia compartida entre ERC i Junts. Els primers dos anys estarà a mans de Montse Mindan i acabaria el mandat el republicà Joan Plana. Les tres formacions estan immerses en converses per definir el projecte conjunt i acabar de tancar acords sobre temes diversos com el cartipàs. El pacte descarta la segona opció que hi havia sobre la taula amb un govern de JxCat, PSC i GdP, que Joan Plana considera que hauria estat menys estable.

«Redactarem un projecte conjunt que presentarem a tothom i serà el nostre full de ruta», explicava ahir la cap de llista de Junts per Roses, Montse Mindan.

Per a Mindan, l'acord «respon al que la gent ha votat» i remarca que a molts pobles de Catalunya «ens veiem abocats a parlar, ara més que mai» perquè s'han donat resultats que obliguen a buscar acords.

A Roses les converses es van iniciar la setmana passada després que els resultats donessin la victòria a JxCat però empatés a regidors amb ERC i molt lluny de la majoria de nou regidors sobre disset. Amb quatre regidors cadascun, ERC s'havia convertit en indispensable en les negociacions i GdP tenia també la clau del govern. Junts va assegurar que descartava cap acord amb el PSC per ser un dels partit del 155.

Qui sí que ha estat negociant amb els socialistes ha estat ERC. Fins ahir al vespre hi havia sobre la taula dues propostes de govern, tal com va publicar Diari de Girona: Junts per Roses, ERC i GdP i ERC, PSC i GdP.

Des de GdP, Fèlix Llorens ha explicat que en el seu cas «estàvem còmodes amb els dos pactes, però en ser tres partits no depèn tot de nosaltres» i finalment dilluns al vespre es va produir un primer contacte «positiu» que va permetre arribar a un preacord. Llorens constatava que ara acabaran de tancar diversos temes.

Joan Plana ha manifestat que s'han trobat des del primer moment per part de Montse Mindan «una voluntat d'entesa molt sincera».

Plana valora que «aquest govern és un molt bon acord per a tothom perquè garantirà estabilitat durant quatre anys».

Per al cap de llista d'ERC, «qualsevol alternativa donava un govern menys estable, tant per nombre de regidors com per estabilitat política». Un pacte amb el PSC els donava l'alcaldia quatre anys «però tenia un problema greu amb la situació que es viu al país i el que pot passar i que hauríem estat tot el mandat pendents si petava o no».

L'acord escollit, en canvi, dona estabilitat per afrontar projectes importants que «poden ser políticament compromesos però necessaris».



Experiència i energia nova

D'altra banda, Plana considera que pot funcionar bé tenint en compte l'experiència de gent que fa força anys que governa amb l'energia i nous projectes d'ERC.

Les tres formacions tenien previst reunir-se ahir al vespre per acabar de tancar temes i que posteriorment cada partit debatrà amb els seus militants.