Les llars d'infants privades adverteixen que el nou ajut de 1000 euros és només per a les autoritzades

Les llars d'infants privades de Figueres, davant l'allau de dubtes per part dels pares respecte a un nou ajut fiscal de 100 euros, han volgut deixar clar que les famílies se'n podran beneficiar sempre que portin els fills a centres públics o privats que estan autoritzats. A la ciutat hi ha diversos centres anunciats com a llars d'infants que en realitat no tenen l'autorització necessària per ser considerades així. Per això, han manifestat que esperen que el nou govern resolgui la problemàtica que s'arrossega des de fa anys.

Les llars d'infants s'han trobat amb les preguntes de les famílies davant una de les novetats de la campanya de l'impost sobre la renda de 2018. Permet la deducció dels 1.000 euros per a mares treballadores, que s'afegiria a l'actual de 1.200 euros l'any. Davant les preguntes diàries dels pares que estan rebent han volgut aclarir dubtes.

Des de l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya han informat que «els 1.000 euros complementaris es dedueixen quan la família pot acreditar despeses del concepte d'educació infantil, en centres autoritzats (llar d'infants o escoles bressols) públics o privats.

Per tant, exposen des de l'associació, el que marca la possibilitat d'aplicar la deducció «és si el centre està autoritzat com a centre educatiu pel Departament d'Educació», i «no pas si el centre és públic o privat, o d'altres criteris que s'estan comentant».

Volen deixar clar que «només la despesa en centres autoritzats dona dret a la deducció» i les que no hi tenen dret «és pel fet que els seus fills estan en centres que no compten amb l'autorització».

El responsable d'una de les dues llars d'infants de Figueres, Pere Palomeras, lamenta que «després de molt temps esperant la reacció del Departament d'Ensenyament o de l'Ajuntament de Figueres per lluitar contra les escoles bressol il·legals que hi ha la nostra ciutat, ha estat Hisenda qui ha fet el primer pas», perquè amb les mesures reconeix «les llars privades i que estan legalitzades amb l'ajut a les mares treballadores de fins a mil euros».

Palomeras ha manifestat que espera que es continuï treballant per tancar definitivament la resta que consideren «il·legals» i aconseguir que la ciutat tingui un model educatiu de qualitat i les llars autoritzades puguem tenir «una competencia justa».

No poden donar servei d'escola bressol

La llicència per obrir la dona l'Ajuntament i posteriorment es tramita amb Ensenyament per rebre l'autorització. Les que no tenen l'autorització no estan regulades per cap normativa ni tampoc s'hi fan inspeccions educatives. Per tant, no serien escoles bressol sinó qualsevol altra cosa, com una ludoteca, i no podrien donar el servei que dona una escola bressol perquè s'haurien de sotmetre als controls pertinents.

Per la directora de l'escola bressol Sol Solet, Marta Vila, les condicions de l'ajuda «deixen en evidència aquells centres operatius (sota el reclam d'escola bressol) que només tenen una llicència municipal d'obertura i no compleixen els requisits mínims que exigeix la Generalitat per oferir el servei». Des del sector d'escoles privades consideren que aquests centres haurien de deixar clar que no són centres autoritzats per l'administració.



Figueres només informa

L'Ajuntament de Figueres ho fa en el seu web municipal i considera llar d'infants privades reconegudes per Ensenyament: Sol Solet i Narcís Monturiol. Però a la ciutat n'hi ha moltes més que es poden trobar fent una recerca des de qualsevol buscador com a llars d'infants i que funcionen com a escoles bressol amb una atenció continuada a l'infant.

«Com a Ajuntament prioritzem les llars d'infants públiques», diu la regidora d'Educació, Núria Galimany, i insisteix que en la Jornada per la Petita Infància el consistori va informar de quins eren els centres reconeguts pel Departament.